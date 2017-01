Levib uus ja eriti kaval Gmaili õngitsusskeem

Tihti laekub petukiri meilikontole mõnelt sõbralt või tuttavalt, kes on juba küberkurjategijate ohvriks langenud, kirjutab Fortune tehnikaportaal. Ka kirja sisu on tuttav ning manustes leidub tavapärane PDF-dokument, mis kirja saajat ei pruugi üllatada.

Foto: Fortune/Twitter

Tegelikult on aga manuse asemel varjatud kujutis, mis näeb vaid välja kui dokument ning viib võltsile Google’i lehele. Avaneb leht, mis pakub sisselogimist oma Google’i kontole ning näeb pealtnäha välja nagu originaal. Erinev on vaid aadressiriba, mis on ka ainuke asi, mis petturite loodud võltslehte originaalist eristab.

Kohe, kui kasutaja sisestab lahtritesse oma andmed, saavad küberkurjategijad tema Gmaili kontole ligi, leiavad kontaktide seast uue ohvri ning skeem aina jätkub.

Kuvatõmmis