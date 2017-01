Kuidas vältida hallitust mänguasjas?

Tegelikult tuleneb hallitus mänguasja sees selle hooldamisest, vahendab nbcnews.com, mistõttu oli palju neid, kes kalli mänguasja asja eest teist taga lahti lõikasid. Leidus ka neid, kes leidsid, et teadmatus on kõige parem. «Ma ei suudaks iial Sophiet tappa,» sõnas ema Jenn Morson Frederick ja lisas, et paljud tema sõbrad, kes kalekirjaku lahti lõikasid ei leidnud sealt hallitust.

«Meie kaelkirjak Sophie lõhnab hästi, niiet ma loodan et ta on siiani hallitusest vaba. Võib olla kui mul oleks uus Sophie lisaks, siis ma lõikaks vana lahti,» sõnas ta.

Fredericku sõnul on oluline hoida mänguasja. «Ta on koosneb täiesti naturaalsest kummist, seega peab tema eest ka korralikult hoolitsema, et ta hallitama ei läheks. Ka kasutusjuhendis on kirjas, et Sophiet tuleb niiske rätikuga puhastada. Ühtlasi tuleks vältida vee sattumist kaelkirjaku sisse või kui midagi satub, siis tuleks see korralikult ära kuivatada,» märkis ta.

Närimiskaelkirjakuid valmistava ettevõtte pressiesindaja sõnul ei ole kumbki vanematest, kes oma lapse mänguasja lahti lõikasid ja sealt seest hallituse leidsid, ettevõttega ühendust võtnud.

«Vaadates neid pilte, mis naised on sotsiaalmeedias lahti lõigatud kaelkirjakust jaganud, võin öelda, et kohe kindlasti ei saa selline hallitus tekkida sinna vaid lapse süljest,» sõnas pressiesindaja.

«Paljud uuringud on näidanud, et sülje tõttu hallituse tekkimine on ülimalt erakordne juhus. Antud piltidel paistab, et kaelkirjak on veel märg, mis annab meile alust arvata, et kaelkirjaku sees on olnud vesi ja teda pole hiljem korralikult kuivatatud. See on ka põhjus, miks hallitus tekkis,» selgitas pressiesindaja.

Ka Strony Brooc Medicine professori doktor Saul Hymesi kinnitab pressiesindaja väidet, et ainuüksi süljest tekkiv hallitus on erakordselt haruldane.

«Hallitus pääseb sinna mujalt, mitte lapse suust,» sõnas Hymes. «Kus sa elad, kus mänguasi käib, kas seal on mingeid hallitusseente eoseid, need kõik on olulised faktorid.»

Kuigi kasutusjuhendis on kirjas, et kaelkirjaku sisse ei tohiks vett sattuda, on Hymesi sõnul parim viis mänguasja puhastamiseks seebiveega mänguasja loputamine. «Ärge kasutage lihtsalt vett, see aitab hallitusel tekkida,» hoiatas ta. «Laske tal mõnda aega liguneda seebivees ja seejärel kuivatage ta ära.»

Ühtlasi soovitab ta mänguasja puhastada niiske rätikuga.