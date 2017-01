Samsungi kurikuulsad pesumasinad on plahvatusohtlikud ka pärast remonti

Samsungi pesumasinaid on miljonite inimeste kodudes. Mõni neist on nii tugevalt vibreerinud, et on seetõttu plahvatanud. Vähemalt üheksas kodus on masin plahvatanud, üks plahvatuse käigus sai omaniku lõug kannatada.

Osa tarbijate sõnul on Samsung tagasi kutsutud pesumasinad lohakalt parandanud ja masin on siiani plahvatusohtlik.

«Ma olen neile helistanud korduvalt, kuid nad ei helista mulle tagasi,» sõnas üks pesumasina omanik. Teise sarnase pesumasina omanik, kolme lapse ema Britney Quimby, ei julge enda sõnul riideid pesumasinas pesta, sest kardab oma laste pärast.

Inimesed plaanivad esitada Samsungile hagi. Advokaat Lori Andruse sõnul on Samsungi pesumasinad tiksuvad ajapommid. «Selle pesuga pesumasin ei plahvatanud, aga järgmisega võib plahvatada,» sõnas ta.

Samsung ise eitab haltuurat. «Meie remont on korralik ja seda teostab valideeritud ettevõte, mis on saanud loa Tarbekaupade Ohutuse Komisjonilt. Oleme edukalt parandanud tuhandeid pesumasinaid. Inimesed, kes tellivad paranduse meie kaudu, saavad aastase garantii,» seisab nende teates.

«Oleme ühenduses olnud rohkem kui kahe miljoni tarbijaga ja võimaldanud neil meiega kontakteeruda mitmel erineval viisi. Kõneootejärjekord on tavaliselt 20 sekundit pikk. Remont tehakse keskmiselt seitsme tööpäeva jooksul,» seisab teates, milles ühtlasi palutakse kõigil, kellel on katkine pesumasin, Samsungiga ühendust võtta.

Samsung kutsub tagasi järgmiste seerianumbritega pesumasinad:

WA40J3000AW/A2

WA45H7000AP/A2

WA45H7000AW/A2

WA45H7200AW/A2

WA45K7600AW/A2

WA45K7100AW/A2

WA48H7400AW/A2

WA48J7700AW/A2

WA48J7770AP/A2

WA48J7770AW/A2

WA50K8600AV/A2

WA50K8600AW/A2

WA52J8700AP/A2

WA52J8700AW/A2

WA400PJHDWR/AA

WA422PRHDWR/AA

WA456DRHDSU/AA

WA456DRHDWR/AA

WA476DSHASU/A1

WA476DSHAWR/A1

WA484DSHASU/A1

WA484DSHAWR/A1

WA48H7400AP/A2

WA50F9A6DSW/A2

WA50F9A7DSP/A2

WA50F9A7DSW/A2

WA50F9A8DSP/A2

WA50F9A8DSW/A2

WA52J8060AW/A2

WA5451ANW/XAA

WA5471ABP/XAA

WA5471ABW/XAA

WA56H9000AP/A2

WA56H9000AW/A2