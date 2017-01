Korteriomanikelt nõutakse tondilossiks muutunud maja ohutuks muutmist

«Ma ei olnud kütte eest võlgu, mind aga õigupoolest aeti majast minema, jättes mind kütteta. Ning selle asemel, et elukohakaotus kompenseerida − vana korteri asemele tuli ju uus muretseda −, nõutakse nüüd meilt, et kannaksime hoolt tühjalt seisva maja ohutuse eest. Kas mina pean oma pensionist sealsed sissepääsud ja aknaavad sulgema ning maja taraga ümbritsema, et keegi sinna kolama ei pääseks? Annan oma korteri kiiremas korras riigile üle,» ütles endine majaelanik Niina Põhjarannikule.

Endine majahaldur Jelena Aleksejeva, kes samuti oma korteri juba möödunud aastal riigile üle andis, tõdes, et seda pole sugugi lihtne teha: notarid ei võta dokumente vormistada, kui omanikul võlgu on.

«Võlgnike tõttu jäi maja kütteta ning on selge, et nad ei hakka ka seda ettekirjutust täitma,» märkis ta. «Kordub sama lugu, mis Kalevi 33 asuva tühja ühiselamuga, millega omanikud üle kümne aasta ei tegelnud.»

Linn kui järelevalveorgan sai päästeametilt Vahtra 23 maja kohta ettekirjutuse. Selles majas on olnud juba mitu põlengut, hoone kujutab endast ohtu ning linlased ei taha sellise naabrusega leppida.

Abilinnapea Vitali Borodini arvates on olukorra lahendamiseks kolm võimalust. Esiteks täita ettekirjutus ning sulgeda kõik majja viivad sissepääsud ja aknaavad. Teiseks võib oma kinnisvara maha müüa, ehkki Borodin tunnistas, see variant on vähetõenäoline.

Kolmas võimalus on loobuda oma kinnisvarast riigi kasuks ning siis on juba riik kohustatud võtma tarvitusele ennetavad meetmed, et tühjalt seisev maja ümbritsevaid inimesi ei ohustaks.