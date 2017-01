Lugeja küsib: mille alusel e-Selver tellimuses soodustooteid asendab?

«Tulemata jäid näiteks tükeldatud tomatid, pärmi-lehttaigen, geelkapslid, külmutatud juurviljasegu, šampinjonid jm ning suurem osa neist oli soodushinnaga - kas see mõjutab kuidagi nende asendamist? Et kui soodushinnaga toodet pole võimalik saada, siis kas seda ei asendata ka näiteks kümme senti kallimaga? Saan aru, et kui tooteid pole, siis kantakse raha tagasi. Aga eeldaks, et nimetatud tooteid oleks siiski saanud enamvähem samas hinnaklassis siiski asendada. Mis tingimused toodete asendamisel kehtivad ning umbes millises hinnavahemikus neid asendatakse?» küsis lugeja.

Vastab Selveri e-kaubanduse juht Gunnar Obolenski.

E-Selveri esmane eesmärk on tagada sajaprotsendiline tellimuse täitmine. Juhul kui komplekteerimise hetkel puudub riiulist soovitud toode ja klient on lubanud asendada, teeme seda sobiva analoogi olemasolul.

Reeglina jälgime, et asendatava toote hind oleks +/- 10-15 protsenti tellitud toote hinnast. Kallima tootega asendamise puhul kliendil juurde maksta ei tule, tellitust odavama tootega asendamisel maksame automaatselt hinnavahe kliendi arvele tagasi.

Iga tellimus on unikaalne ja ühest reeglit siinkohal luua ei saa. Kõik e-Selveri tellimused komplekteeritakse Tallinnas, Järve Selveri müügisaalis ja sõltume poes saadaolevate toodetest. Soodushind ei oma otsest mõju toote asendamata jätmisele ning ükski toode põhjuseta asendamata ei jää. Asendamata jätmise põhjuseks võib olla sobiva kvaliteediga, hinnaga, säilivuskuupäevaga asendustoote puudumine.

Klientide rahulolu ja kvaliteetne teenindamine on meile väga oluline ja anname endast maksimaalselt parima, et selliseid olukordi ei tekiks. Paraku esineb suurte teenindusmahtude juures ikka olukordi, kus erinevatel põhjustel toodet komplekteerimise hetkel saada ei ole. Kuna teenus on väga populaarne ja tellimusi palju, on tellimuse kokkupanekuks piiratud aeg ja sellest tuleb kinni pidada. Vastasel korral hilineksid kõik saadetised ja see oleks veel suurem mure.

Sellised juhtumid, kus jääb nii suur hulk tooteid asendamata, on pigem erand kui reegel. Täidame iga kuu tuhandeid tellimusi ja kliendid on teenusega väga rahul. Igal juhul lubame, et teeme omalt poolt kõik, et tagada teeninduse kõrge kvaliteet.