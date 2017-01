Miks peaksid praegu palgakõrgendust küsima?

Ekspertide sõnul on selleks mitu põhjust, et aasta alguses ülemuselt palgakõrgendust küsida. Ühtlasi jagavad nad soovitusi, mida öelda ja mis ütlemata jätta.

LinkedIni andmete järgi on jaanuar kõige sobilikum aeg palga-või ametikõrgenduse küsimiseks. Kui sa oled oma ülemuse üks tugiisikutest, siis on see hea võimalus tõsta oma tähtsust ja ka palka.

«Jaanuar on alati olnud hea aeg palka juurde küsida, sest siis võetakse möödunud aastat kokku,» sõnas PayScale.com asepresident Lydia Frank. Uue aasta lubadused aitavad samuti inimestel olla pigem enesekindlad endale palgalisa küsimises.

Karjääriekspertide sõnul on tööturul praegu viimase kümnendi parim aeg. «Kui tahad palgatõusu ja usud, et väärid seda, siis praegu on hea aeg seda küsida,» sõnas Glassdoor.com karjäärinõustaja Scott Dobroski ja lisas, et siiski ei tohiks palka juurde nõuda ähvardades, vaid paludes.

«See peab olema läbi mõeldud põhjendus ja sa pead tõestama oma tööandjale, et väärid palgatõusu,» kommenteeris Dobroski. «Kõige hullem asi on see, kui lähed nina püsti palka juurde nõudma ja ütled, et sa väärid seda.»

Parem keskendu sellele, kuidas enda oskusi esitleda ja saavutustele, mis eelmine aasta tegid. Ekspertide sõnul on targem palgalisa küsimata jätta, kui sa ei oska enda lähimineviku tööelust vähemalt kolme suuremat saavutust välja tuua.

Ideaalne on, kui sinu saavutused olid olulised ka ettevõttele.

Enne ülemuse juurde minekut mõtle välja, kui palju sooviksid palka juurde saada. «Alusta vestlust numbri või protsendiga, kuid kindlasti põhjenda ka ära, miks selline number või protsent,» sõnas karjäärinõustaja Todd Dewett. Uuri enne ka eri internetilehekülgedelt, kui palju su oskused väärt on.

«Kui oled kodutöö teinud, astud vestlusesse hulga enesekindlamalt,» sõnas Frank. «Kasuks tuleb ka see, kui oled kodus harjutanud oma argumentide välja toomist, et sa ei jääks reaalses olukorras kõhklema.»

Isegi kui oled täielikult valmistunud, võib ülemus palgatõstmisest siiski keelduda. Ole ka selleks valmis ning uuri, kas siiski on võimalus palgatõusuks lähima kuue kuu jooksul.

Dewetti sõnul aitab see ka ülemusel paremini aega ja raha planeerida. Eriti hea on, kui saab paika seatud mõned eesmärgid, mille täitumisel palk tõuseb.

Kuid alati võib juhtuda ka nii, et ülemus ütleb, et hetkel ei ole lihtsalt raha ja ka tulevik ei paista rahalises mõttes helge. Kui juba tead, et oled oma oskuste suhtes alamakstud, siis võib see olla märk oma CVd täiendada ja hakata uut töökohta otsima.

Kui sulle aga meeldib see koht, kus sa töötad, mõtle sellele, kas on midagi muud, mida ettevõte saaks sulle pakkuda.

«Tänapäeval on paljudele olulisemad soodustused ja võimalused, mida töökoht pakub, mitte ainult palk,» sõnas Dobroski. «Mõtle, milliseid soodustusi või võimalusi saaks su töökoht sulle pakkuda, nii et palgatõus poleks oluline.» Näitena toob ta välja kodus töötamise või enesetäiendamise võimaluse.