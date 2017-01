Kelmid värvivad odava tuunikala roosaks ja müüvad seda kallima pähe

Igal nädalal saavad ligi viis miljonit muidu halva kvaliteediga tuunikala portsjonit uue roosa jume, vahendab The Independent.

Tarbijad üle terve Euroopa maksavad ligikaudu 200 miljonit eurot kala eest, mis ei ole tegelikkuses oma hinda väärt, seisab Euroopa Komisjoni dokumentides.

Selline praktika on ohtlik, kuna halvaks läinud kala ei ole söögikõlbulik ja võib inimestele tekitada terviseprobleeme.

Tuunikala värvitakse peamiselt Itaalias, Prantsusmaal ja Hispaanias. Euroopa Liidu tervise, toiduohutuse, keskkonna ja kalanduse pressiesindaja Enrico Brivio sõnul tehakse juba esimesi samme, et lõpetada odavama kala kallima pähe müümine.

«Käimas on tihedad läbirääkimised EL-i toiduohutuse ja kalatööstuse vahel, et lõpetada illegaalne tegevus,» sõnas Brivio.

Ajakirjanik Larry Olmstead on aastaid uurinud võltstoite. «Ma julgen tuunikala tellida ainult kõrgklassi restoranidest,» sõnas ta.

2013. aastal korraldas MTÜ Oceana USAs suure uuringu, kus kontrollis restoranides meresaadusi. Leiti, et 71 protsendil juhtudest saabus lauda odavam kala, kui menüüs lubatud tuunikala.

«Kõige rohkem petavad sushi-restoranid. Lugematul arvul uuringutes, kus on ette võetud sushi-restoranides pakutav tuunikala, peaaegu kõigis neist on kasutatud värske ja kvaliteetse tuunikala asemel vähem kvaliteetset kala,» sõnas Olmstead.

Ta lisas, et ühtlasi tuuakse menüüs tihti välja «valge tuunikala», mis on tegelikult väljamõeldis. «Võiks arvata, et selle all mõeldakse mingit tuunikala, mis on valget värvi, kuid tegelikult see pole nii. Kõik uuringud, milles on kasutatud DNA analüüsi, on selgeks teinud, et sushi-kohad, mis pakuvad «valget tuunikala», pakuvad tegelikult eskolaari, mis on hulga odavam ja mitte mingit pidi tuunikala.