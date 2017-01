Kuressaare linnus pakub ekstreemset ööbimist

Saaremaa muuseumi direktori Endel Püüa sõnul sai kelder viimaste suurte tööde käigus ka hüdroisolatsiooni ja nüüd vihmavesi sealseid ruume enam ei ohusta, kirjutab Saarte Hääl.

«Nii tekkiski ketserlik mõte, et võiks pakkuda neid ekstreem-ööbijatele,» märkis ta.

Keldris on suur laud, pingid, magamiseks lavatsid ning lisaks ka kamin, mis annab sooja ja kus saab grillida. Esimesed viis julget on keldris öö juba mööda saatnud.

«Küsisin, kas oli väga hirmus või nigel, aga nad ütlesid, et tahtnuksid veelgi karmimaid tingimusi, et see olevat natuke nagu hotell olnud,» muheles Püüa.

Maksma läheb ööbimine keldris viiele inimesele kokku 120–150 eurot, arvas muuseumi direktor.