Video: mis juhtub Coca-Colasse jäetud hambaga?

Katses kasutati kuueaastase poisi piimahammast, kirjutab FoodBeast. Juba kolmanda päeva järel ilmnes, et hammas võtab Coca-Colale omase pruunika värvuse. Seetõttu otsustati katset pikendada terve nädalani.

Nädalapikkuse Coca-Colas ligunemise tulemus oli see, et hamba pind muutub pehmemaks ning pruuniplekiliseks – suurema mustuse saab sellelt küll ära kraapida, kuid endist valget värvust on väga raske tagasi saada. Hambajuur aga on muutunud üsna muredaks ning see laguneb ka väikse surve mõjul koost.

Dave otsustas nädalase eksperimendi järel pudeli uuesti täita ning jätta selle 24 päevaks seisma, et viia lõpuni terve kuu pikkune tsükkel ning esitada selle tagajärjed.

Vaata lähemalt allolevast videost.