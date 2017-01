KFC hakkab inimeste tellimusi ennustama näotuvastusseadme abil

KFC plaanib tulla välja n-ö nutirestoranidega, milles näotuvastusmasin ennustab kliendi tellimuse, vahendab Travel Leisure. Selleks, et näotuvastusega eine tellida, tuleb siiski kliendil astuda näotuvastusmasina ette, mis teeb kindlaks inimese soo, vanuse ja tuju. Kui see info on kogutud (nii hästi, kui see masinal võimalik on), teeb masin analüüsi, kus võtab arvesse ka kellaaja, ja pakub kliendile enda poolt kõige sobivama eine.

«Varajastes kahekümnendates meesterahvale pakutakse krõbekana hamburgerit, röstitud kanatiibu ja kokakoolat, samas kui viiekümnendates naisterahvale soovitatakse putru ja sojapiima hommikusöögiks,» seisab pressiteates.

KFC ja projektipartner Baidu loodavad, et tulevikus muutuvad sellised masinad moodsamaks ja hakkavad kliente meelde jätma, et neile pakkuda eineid, võttes arvesse ka seda, mis nad juba söönud on ja mis neile meeldis. Guardiani ajakirjanik, kes katsetas uut masinat, leidis, et kuigi masin loeb ajakirjaniku näost iga kord samu tunnuseid, ei jää tal veel meelde, millised on tema eelistused.

Olenemata sellest, et masin ei suuda veel klientide eelistusi meede jätta, Hiina KFC tahab liikuda järjest enam tuleviku suunas. Kiirtoidukett plaanib sarnased masinad paigaldada ligi 5000 restorani üle terve Hiina. Tulevikus jääb vaid küsimus, et kui masinad järjest targemaks saavad, siis millal nad sinu eelistuste kohta küsimusi küsima hakkavad?