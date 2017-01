Lugeja küsib: kuidas hakkab lapsepuhkus mõjutama tööstaaži arvestust?

Vastab tööinspektsiooni nõustamisjuristi Kaire Saarep.

Kui töötaja viibib lapsehoolduspuhkusel, siis töötamise registris tema töösuhe küll peatub, kuid töösuhe sellest ei katke. Töösuhte raames arvestatakse lapsehoolduspuhkusel oldud aeg tööstaaži hulka.

Töösuhete puhul on tööstaaž oluline näiteks tööandjapoolsel ülesütlemisel, kus etteteatamistähtaeg oleneb töösuhte kestusest.

Mis puudutab Vabariigi Valitsuse plaanitavat pensionivalemi muudatust, siis hetkel on tegemist valitsuskabineti kokkuleppega. Sotsiaalministeerium ja rahandusministeerium plaanivad koostada riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise eelnõud.

Seega praeguste kättesaadavate andmete valguses ei ole võimalik anda vastust küsimusele, kas lapsehoolduspuhkusel oldud aeg hakkab mõjutama tulevikus pensionistaaži arvestamist.

Töötaja võib töösuhte igal ajal korraliselt (omal soovil) üles öelda töölepingu seaduse (TLS) § 85 lõike 1 alusel. Korraliselt ülesütlemisest peab töötaja TLS kohaselt ette teatama vähemalt 30 kalendripäeva.

Ülesütlemisavaldus on ühepoolne tahteavaldus, mis ei nõua teise poole nõusolekut, sealhulgas allkirja. See tähendab seda, et avaldus on kehtiv sellisel kujul nagu töötaja on selle teinud ja muutub kehtivaks hetkel kui tööandja on selle kätte saanud. Tööandja ei saa töötajat n.ö kinni hoida.

Kui töötaja ei ole ülesütlemisavaldusel järginud etteteatamistähtaega, kuid tööandja on avalduse kätte saanud, siis on tegemist küll kehtiva avaldusega, kuid tööandjal tekib õigus nõuda töötajalt kahjuhüvitamist TLS §-de 74 ja 100 lõike 5 koosmõjul.