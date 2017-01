12 viga, mida tehakse küpsiste valmistamisel

Küpsised on tundlikud mitmete vigade, näiteks üleküpsetamise osas. Portaal Mashed reastab mõned levinud vead, mida on siiski võimalik vältida.

Või ja suhkru vähene vahustamine. Selle eesmärk pole lihtsalt kahe koostisaine kokkusegamine, vaid sellest sõltub näiteks küpsiste värv ja õhulisus. Mida jõulisemalt segu vahustad, seda heledamad ja kohevamad küpsised tulevad. See protsess peaks mikseriga tehes võtma aega umbes viis minutit ning käsitsi veel kauem.

Jahu ebatäpne mõõtmine. Umbes pooled küpsetamisvead võivad tuleneda just sellest. Jahu on selle mahukuse juures üsna keeruline mõõta ning seepärast ei pruugi mõõtetopsid olla parim mõte. Täpsema tulemuse saab kaalu kasutades.

Koostisained pole toasoojad. Kui retseptis on kirjeldatud protsesse, mis hõlmavad toasoojade ainete kasutamist, siis võta seda tõsiselt. Palju vigu tehakse võiga – liiga soe või sulab kohe ahju pannes ning tagajärjeks on lapikud küpsised, liiga kõva võiga on aga endal raske ja ebamugav töötada. Toatemperatuuril võid on kerge käidelda, kuid see ei sula kohe üles. Kui retsept seda nõuab, siis valmistu selleks piisavalt ette.

Kehv segamine. On väga oluline, et tainas saaks tervenisti läbi segatud ning kausi külgedele ei jääks näiteks üleliigset jahu, suhkrut jm. Kui need tükid peaksid sattuma selle küpsise sisse, mida parasjagu vormid, ilmneb see ka valminud küpsetises. Nii võivad mõned küpsised olla lapikud ja lamedad, mõned jällegi tükilised. Selle vältimiseks sega kuivaineid kindlasti nii kaua, et need oleks korralikult segunenud.

Soola unustamine. Soolal on maagiline võime suurendada küpsetiste maitsekust, tuues suhkru, kaneeli jm maitseained paremini esile. Retseptides on sageli välja toodud veerand või pool teelusikatäit soola, kuid seda kogust ei pea kindlasti kartma – suhkrurikastes küpsetistes ei juhtu soola lisamisega midagi halba.

Lisanditega liialdamine. Kui valmistad mingi lisandiga küpsiseid (šokolaadilaastud, rosinad, pähklid jm), siis võib sageli juhtuda, et uputad esimesed küpsised lisanditega üle, kuid viimased jäävad ilma. Kui küpsistes on mitu lisandit, siis ära liialda nendega (kuna küpsisel on ju endal ka maitse) ning jäta piisavalt kaunistusi ka viimase plaaditäie jaoks.

Üleküpsetamine. Mõned küpsised peaksidki olema eriti krõbedad, mõned aga pehmemad või isegi nätsked (näiteks pehmed piparkoogid). Kui eelistad nätskeid, siis ära küpseta neid üle – võta need ahjust välja, kui küpsiste ääred hakkavad värvi saama ning südamikud tunduvad veel pehmed. Jäta need plaadile veel 5-10 minutiks, mil küpsised kuuma plaadi peal n-ö järeküpsevad.

Ahjuplaadi «ülerahvastamine». Plaadile liiga paljude küpsiste paigutamine on samuti üsna levinud viga, mida saaks hõlpsasti vältida. Iga küpsise vahele peaks jätma ligikaudu 3-5 sentimeetrit ruumi, et need kokku ei vajuks. Pärast esimese plaaditäie küpsetamist saad jälgida, kas seda varu on vaja kitsendada või suurendada.