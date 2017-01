Kasulik nipp: see maitseaine täiustab veini mekki

Microsofti endine ametnik Nathan Myhrvold meenutas üht õhtusööki, mil ta istus Gallo veinitehase kaasomaniku Gina Gallo kõrval, kirjutab Wall Street Journal. E & J Gallo veinitehas on maailmas üks suurimaid California veinide eksportijaid. Gallo kurtis, et ta sooviks, et tema Cabernet’ vein oleks rohkem maitsekam ja vähem puuviljasem.

Myhrvold proovis veinile lisada veidi soola, et maitset tasakaalustada ning see õnnestus. «Õige pea proovisid seda kõik, kes lauas istusid» lisas mees.

Wall Street Journali ajakirjanik Lettie Teague proovis seda nippi oma nahal ja tõdes, et veidi oli sellest tõesti abi. «Mulle meeldis mõte, et tibake soola võiks leevendada veini pealetükkivat maitset ning proovisin seda ühe Sirah’ kõrge alkoholisisaldusega (17,4%) veini puhul, mida oli veidi raske juua. Sool küll ei vähendanud alkoholimaitset, kuid see kergendas seda tõepoolest,» rääkis ta.

Kindel on aga see, et kui vein kohe ei maitse, tasub sellele siiski võimalus anda. Proovi seda näiteks koos juustuga, jahuta vein maha või lase sel vastupidi just toasoojas seista. Nii võib esialgne mulje veinist muutuda.