Vanametallist potid-pannid ohustavad tervist

Näiteks Vietnamis tehtud pottidest eraldus toitu pliid, mis ületas terviseohutusnormi 2800 korda – sellise teadmise tõi California ülikooli teadlaste uuring, milles analüüsiti 42 toidunõud, mis olid valmistatud kümnel arengumaal, kirjutab ERR Novaator.

Kolmandikust analüüsitud nõudest eraldus toitu tervisele kahjulikku pliid. Lisaks pliile eraldus neist ka alumiiniumi, arseeni ja kaadmiumi.

Just plii osas on nii maailma terviseorganisatsioon (WHO) kui ka USA haiguste ennetamise ja tõrjekeskus sedastanud, et pole piirmäära, alla mille oleks pliiga kokkupuutumine ohutu. Seega on igasugune pliisaaste meie toidus või ümbritsevas keskkonnas ohtlik.

Uuringu üks autoritest, Perry Gottesfeld viitas lisaks sellele, et ka tinaga kokkupuutumine odavast alumiiniumist toidunõude vahendusel on suure tõenäosusega terviserisk kogu rahva tervisele.