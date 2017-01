Kõige räpasemad kohad köögis

Mikrobioloogi ja Arizona õppejõud dr Charles Gebra toob välja viis kohta, millele tuleks kööki puhastades erilist tähelepanu pöörata, vahendab Today.com.

Nõudepesukäsn

«Nõudepesukäsn on märg ja niiske. See on nagu bakterite paradiis,» kommenteeris Gebra. Lisaks kolibakterile Leidis Gebra 15 protsendil testitud käsnadest salmonelloosi põhjustavaid baktereid. Lahendus on kasutada paberrätikuid ja puhastada köögitööpindu antibakteriaalse lahusega.

Kraanikauss

«Köögikraanikausid on täis pisikuid ja baktereid,» sõnas Gebra. «Mõelge ise sellele, et kõik must pannakse sinna. Kui lõikad toorest liha, lased lõikelaua pärast veega üle just kraanikausi kohal. Köögikraanikauss on mustem kui WC-pott!» kinnitas naine ja naljatas, et see võib olla ka põhjus, miks koerad joovad WC-potist, mitte köögi kraanikausist. Lahendus oleks pesta kraanikaussi kuuma seebiveega, eriti kui oled just lihatooteid käsitsenud.

Lõikelaud

Lõikelaualt võib leida ligi 200 korda rohkem kolibaktereid, kui WC-potilt. Linnuliha lõikamisel kogunevad sinna bakterid, mis võivad tekitada salmonelloosi. Lahendus on pesta lõikelauda pärast iga kasutamist kuumas seebivees. Et bakterite hävimises eriti kindel olla, tuleks panna lõikelaud nõudepesumasinasse. Gebra soovitab kasutada eri toodete jaoks eri lõikelaudu – üks lihale, üks köögiviljadele jne.

Külmkapi käepide

Mõtle, mitu korda päevas sa külmkappi avad ja kui paljude toiduainetega kokku puutud. Ei tasu isegi mainida, kui mitu korda sa veel nõudepesukäsna puudutad. Külmkapi käepidemel kasvavad kõiksugused bakterid. Lahendus oleks köök iga päev antibakteriaalse lahusega üle käia.

Köögitööpinnad

Köögitööpinnad on head kohad, kus hakkida, lõigata või toite ette valmistada. Ja tööpindade puhastamiseks kasutatakse jälle head käepärast nõudepesukäsna. Lahendus oleks kasutada võimalikult palju lõikelaudu ja nõudepesukäsna asemel tuleks tööpindade puhastamisel kasutada paberrätikuid.