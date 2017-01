Nutikaid nippe eri viisidel kana valmistamiseks

Kana küpsetamisel kehtib eelkõige reegel, et kana sisetemperatuur peaks olema minimaalselt 75 kraadi, kirjutab portaal Mashed. See on oluline, sest alla selle hakkab inimest ohustama toidumürgitus. 75-kraadine sisetemperatuur on ka üsna lähedane ideaalselt maitsevale kanale. Ilma lihatermomeetrita on aga raske seda kindlaks teha ja kana ohutult küpsetada, mistõttu tasub võimalusel sellesse kindlasti investeerida.

Paneeritud kana. Selle ettevalmistamiseks peab liha olema saavutanud toatemperatuuri. Kui liha on külm, siis seda õli sisse pannes langeb ka õli temperatuur ning kana ei küpse korralikult. Sealjuures pole erilist vahet, kas valid praadimiseks kanarinna, koiva või muud tükid, kuna kõik on hõlpsasti valmistatavad. Ühtlasi peab kana olema kuiv, et seda valmistama hakata. Bon Appetit portaal soovitab esmalt kanatüki kasta jahusegu sisse, seejärel klopitud muna hulka ning tagasi jahu sisse. Kasuta sügavapõhjalist panni ning kõrgema suitsemispunktiga õli, näiteks rapsiõli. Õli temperatuur võiks olla 175 kraadi juures ning kana tuleks aeg-ajalt pöörata, et see küpseks igalt poolt ühtlaselt. Sisetemperatuuri saab jällegi mõõta toidutermomeetriga. Üldiselt peaks paneeritud kanatükkidele küpsemiseks piisama umbes 15 minutist.

Ahjukana. Alusta siseelundite eemaldamisest, seejärel maitsesta soola-pipraga ning hõõru veidikese õliga. Pane kana ahjuplaadiga umbes 230-kraadisesse eelsoojendatud ahju. Portaal Fine Cooking soovitab kana küpsetada esimesed 30 minutit rinnaosa allpool, seejärel kana ümber keerata ja jätkata, kuniks lihatermomeeter näitab, et kana on küps. Nii tehes jõuavad lihamahlad ka rinnalihani. Kui kana on valmis, lase sel enne serveerimist veel umbes 15 minutit seista.

Grillkana. Esmatähtis on kanafilee lihahaamriga ühtlaselt õhukeseks taguda. Lisa maitseaineid ning pane puhtale grillrestile küpsema. Sulge kaas ning pööra kana aeg-ajalt. Ka grillimiseks sobib tegelikult iga kana osa, sealhulgas terve kana, kui see hästi ette valmistada. Lisanipp kana grillimisel on grillkastme (näiteks barbeque või teriyaki kaste) lisamine vahetult enne seda, kui kana on valmis – nii jääb kana pealispinnale ilus kastmeglasuur, mis ei kõrbe ära. Ka siin kehtib reegel, et 75-kraadise sisetemperatuuri juures on kana küps.

Pannil praetud kana. Selleks tuleb teha kaks olulist sammu. Esmalt kuumuta ahi 250 kraadini. Seejärel pruunista kana vähese õliga kuumal pannil (parim on malmpann), et see lukustaks kana mahlase maitse. Järgmisena jätka kana järelküpsetamist ahjus ning pööra see ümber viis minutit enne täielikku valmimist. Tulemuseks on pehme ja mahlase sisemuse ning krõbeda pealispinnaga kana.

Pošeeritud kana. See on kiire ja lihtne viis mahlase kanafilee saamiseks. Pošeerimiseks vajad kondita ja nahata kanarinda ning meelepäraseid maitseaineid. Pane see keedupotti ning lisa nii palju vett, et kana oleks kaetud. Lisa maitseaineid, võib ka puljongit kasutada. Lase korraks keema ning hauta edasi madalal kuumusel, kuniks kana on läbi küpsenud. Madal temperatuur ja niiskus garanteerivad õrna ja mahlase tekstuuri.