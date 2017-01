IKEA kutsub tagasi järjekordse ohtliku toote

IKEA kutsub tagasi aiatooli Mysingsö, mis võib valesti kokku pannes õnnetusi põhjustada. Hetkel on ettevõttel teada viis juhtumit, mis vajasid ka arstiabi. Õnnetused on juhtunud Soomes, Saksamaal, USAs, Taanis ja Austraalias.

IKEA kodulehel seisab, et turvalisus on ettevõttele oluline ja kõik tooted vastavad rahvusvahelistele standarditele. Samamoodi on ka aiatool läbinud kõik katsed edukalt. Õnnetused juhtuvad aga siis, kui aiatool valesti kokkupanna. Pärast esimesi kaebusi muutis ettevõtte aiatooli ehitust, uued täiustatud aiatoolid tulevad müüki selle aasta veebruaris.