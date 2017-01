Eksperdid soovitavad: kaheksa toiduainet, mida tasub alati kodus hoida

L’Amico restorani peakokk Laurent Tourondel ja il Boco restorani omanik Donna Lennard panid kokku nimekirja kaheksast olulisemast toidu- ja maitseainest, millest koduköögis täiesti piisab hulga erinevate roogade valmistamiseks, kirjutab Business Insider.

Oliiviõli. Tegu on kvaliteetse ja mitmekülgselt kasutatava õliga, mis sobib nii küpsetamiseks, praadimiseks kui salatitesse lisamiseks.

Meresool. Toidu maitsestamisel tasub kindlasti eelistada looduslikku ja mitmeid mineraalaineid sisaldavat meresoola.

Mesi. Ka mett saab kasutada nii küpsetistes, magustoitudes, liha marineerimisel, salatikastmena, mõndades kokteilides – nimekiri on lõputu. Lisaks on meel palju kasulikke omadusi ning see on hea abimees immuunsüsteemi tugevdamisel.

Kaneel. See maitseaine annab meeldiva lisanüansi paljudele küpsetistele, kuid on mõnus ka pudru, popkorni jm maitsestamisel.

Muskaatpähkel. Eestlaste seas pole tegu ehk väga levinud maitseainega, kuid ka see annab nii soolastele kui magusatele roogadele vürtsi juurde ning tasub kindlasti proovimist. See sobib hästi erinevate juurviljade (kabatšokk, bokoli, lillkapsas jm) maitsestamiseks, aga ka kastmetesse, pajaroogadesse ja küpsetistesse. Jahvatatud muskaatpähklit võib lisada isegi sulatatud šokolaadile, mil see annab magusale maitsele sügavust.

Tomatipasta. Kui pole endal aega või tahtmist ise tomateid purustada, on tarvilik köögikapis hoida tomatipastat, mida lisada näiteks makaroni- ja riisiroogadele.

Šokolaad. Ka šokolaadi varuks hoidmine pole kunagi halb mõte, kui näiteks külalised tulemas ning on vaja kiirelt midagi maitsvat valmistada. Sel otstarbel tasub eelistada tumedat küpsetusšokolaadi.

Parmesani juust. Tegu on samuti kvaliteetse toorainega, mille soolakas ja kergelt pähkline maitse täiustab nii ahjukartuleid, salateid, makaroni- ja riisiroogi.