Lugeja küsib: millised hinnakirja reeglid kehtivad asendustaksole?

«Samas algselt tellitud takso hinnakirja kusagil polnud ning ka taksomeetril ei saanud jälgida, kuidas hind kujunes - jooksis vaid FIE enda hind ja lõpuks ta arvutas selle abil kuidagi õige, mille järel lõplik maksumus muutus. Tegu oli kindlalt selle taksoga, mis meid peale pidi võtma, kuid dišpetser ei maininud, et tuleb asendusauto. Kokkuvõttes tundus makstud summa vahemaad arvestades loogiline, kuid ikkagi jäi mõru maik suhu, et kas selline «pimesi sõitmine» on õigustatud,» kurtis lugeja.

Vastab tarbijakaitseameti kommunikatsiooniekspert Pille Kalda.

Tarbijal on õigus saada pakutava teenuse kohta teavet. Seega peab dispetšer teavitama juba telefonis, et võimalik on saata teise firma takso, millele rakendatakse kas sama või erinevat hinnakirja. Tarbija peaks saama valida, kas lasta endale teise taksofirma saata või mitte.

Ühistranspordiseaduses on ette nähtud, et taksoveol teeliikluses osutatavate teenuste hinnad peab vedaja programmeerima sõidukile paigaldatud taksomeetrisse ja need peavad olema kantud taksomeetri kohandamise tunnistusele ning hinnakirjale.

Sõidukijuht peab ühistranspordiseaduse kohaselt taksoveol lisaks andma sõitjale printeril trükitud kviitungi, millele on märgitud vedaja nimi ja registrikood, sõiduki registreerimismärk, teenuse osutamise kuupäev ning alguse ja lõpu kellaaeg, tee pikkus, kasutatud hinnad ja soodustused, osutatud teenuse maht ja maksumus kõigi kasutatud hindade ja soodustuste lõikes ning üldmaksumus.

Seaduses ettenähtud soodustuse kasutamise lubatavus iseenesest võimaldab pakkuda algselt tellitud takso hinnakirja järgi kujunevat hinda, kuid kui algse taksoteenuse pakkuja hinnakiri ei ole tarbijale teada ning tal ei ole võimalik seda ka kontrollida, siis kahtluse korral on mõistlik pigem asendustakso teenus kasutamata jätta.