Kolm käepärast viisi kohviplekkidest vabanemiseks

Koristamisekspert Leslie Reichert teab, millised käepärased vahendid aitavad isegi tumedatest kohviplekkidest lahti saada, kirjutab Today.

Mineraalvesi. «See töötab nii hästi, et olen mineraalvee kallanud pritsiga pudelisse ning hoian seda autos, sest tilgutan sinna sageli kohvi maha,» märkis Reichert. Esmalt tuleks lasta plekil kuivada, et liigne niiskus kaoks. Seejärel vala plekile mineraalvett ning tee kindlaks, et määrdunud ala oleks sellega tervenisti kaetud – võid ka sõrmega või pehme (hamba)harjaga rohkem sisse hõõruda. Lase veel toimida 5–10 minutit, seejärel loputa külma veega ning korda protseduuri, kuniks plekk hajub.

Valge äädikas. Seda kasutades tuleb toimida sarnaselt eelmisele nipile. Lase plekil kuivada ning hõõru seejärel valge äädikaga, kuniks plekk on korralikult niisutatud. Tavapärasest söögiäädikast aitab paremini kangem äädikas, kuid ka destilleeritud valge äädikas peaks oma töö ära tegema. Hõõru plekk korralikult äädikaga sisse, lase sel 5–10 minutit toimida, loputa jaheda veega ning vajadusel korda toimingut.

Kui kerge plekk jääb siiski alles, siis pese see masinas koos tavapärase pesuvahendiga läbi. See võib pleki lõplikult kaotada. Lase riideesemel õhu käes kuivada. Kui plekk pole ka seejärel kadunud, korda mõlemat protseduuri algusest peale. Kui said plekist lahti, siis ära seda riideeset enam kuivatisse pane, sest kuumus võib pleki piirjooned tagasi tuua.

Kui plekk satub vaibale. Vaibapuhastusfirma omanik Dean Carter märgib, et vaibale tilkunud kohvist vabanemiseks on parim kolmeprotsendiline vesinikperoksiid. Tegu on küll võrdlemisi õrnatoimelise valgendiga, kuid ettevaatuse mõttes on parem seda varem kusagil testida, et mitte vaiba värvi kahjustada. Ka vesinikperoksiidi kasutades kuivata esmalt plekk ära ning vala seejärel ohtralt vahendiga üle. Aseta kõige peale õhuke puuvillane rätik või saunalina ning triigi üle selle 20–30 sekundit kuuma triikrauaga. Ära tee seda kauem, sest muidu riskid vaiba rikkumisega. Loputa vahendi jäägid välja, tupsutades seda piirkonda sooja veega. Kuivata puhta rätikuga, kuniks niiskus on eemaldatud.