Ekspert: nii palju peaks noorel olema sääste hädaolukordadeks

Noortel lasub lisaks kohustustele ka surve tulevikuks säästmisele, kuid kallite eluaseme ja muude kulude tõttu pole kokkuhoid sugugi kerge ülesanne, kirjutab Attn.

Soovitusi, kuidas, kui palju ja millise aja jooksul säästa, on mitmeid. Tuhandetele inimestele rahandusalaseid nippe jagava saidi The Penny Hoarder kaasautor Kelly Smith arvab, et ideaalne eesmärk igas vanuses peaks olema jõuda punkti, mil sääste on kogunenud umbes kuue kuu elamiskulude jagu.

«Tõsi, see on raskem 20ndate eluaastate alguses, kuid see on hea aeg alustamiseks,» märkis Smith. Kui ette peaks tulema näiteks ootamatu suurem väljaminek, kolimine, töö kaotus või mingisugune õnnetus, peaks kuue kuu varudest piisama, et esialgu jalule jääda ning suuta kiiresti edasi tegutseda. Hädaolukord ei hüüa tulles, mistõttu peaks sääste tõsiselt võtma ning mitte neid tühistele asjadele kulutama.

Kindlasti mängivad säästmise juures rolli veel paljud tegurid, näiteks perekonna suurus (kas elatakse üksi, kas on lapsi) ning kulud, mille arvelt ei saa säästa ega kõrvale põigelda, näiteks laenumaksed.

Kui kuue kuu summa säästmine tundub liiga suur või võimatu väljakutse, soovitab Smith võimalusel siiski arvel hoida umbes tuhandet eurot, mis kataks hädaolukordadest tingitud esmased kulutused.

Y-põlvkonna noored ei kipu palju säästma Eestis ega ka mitte mujal maailmas. Smith eeldab, et siinkohal pole põhjuseks nende muretus või hoolimatus rahaga ümber käimisel, vaid hoopis keerulisemad ja kallimad elamiskulud. «Õppelaenud on kõrged, eluaseme ja muud igapäevased kulud aina suurenevad,» tõi Smith välja. «Säästmine pole võimatu, kuid see võib olla noori hirmutav.»

Smith julgustab noori, kes arvavad, et ei suuda palgast midagi kõrvale panna. «Ka väike säästetud summa on hea, isegi kui see täidab vaid moosipurgi ning hakkab ajapikku kasvama. Tasub kasutada spetsiaalseid säästmisäppe ja panna oma kulud kirja – nii näete selgelt, kuhu raha läheb ning see aitab säästmise tähtsust mõista,» lisas ta.