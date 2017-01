Elroni rongid hilinevad koosseisurikke tõttu

Kell 19.31 teatati Elroni koduleheküljel, et reis 580 Riisipere-Tallinn hilineb rong 20 minutit koosseisu rikke tõttu. Teate lisamise hetkel oli rong Hiiu peatuses.



Kell 19.33 anti teada, et reis 582 Kloogaranna-Tallinn hilineb 30 minutit teise rongi hilinemise tõttu ning teate lisamise hetkel oli rong Rahumäe peatuses.



Kell 19.57 anti teada, et reis 584 Paldiski-Tallinn hilineb 10 minutit teise rongi hilinemise tõttu ning teate lisamise hetkel oli rong Nõmme peatuses.

