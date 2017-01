Kümme asja, mida ei tohiks kunagi kraanikausist alla lasta

Kui sa ei soovi avastada, et köögis on kraanikausi torud ummistunud, tuleks läbi mõelda, mida ei tohi kindlasti kraanikausist alla lasta.

Küpsetusõli

Õli on ummistuste peamine süüdlane. See käib ka majoneesi ja salatikastmete kohta.

Või ja margariin

Eriti, kui nad on üles sulatatud. Aja jooksul võivad või ja margariin täita torustiku nii, et vesi sealt enam läbi ei pääse.

Rasv

Samamoodi nagu õli, tekitab ka rasv, olgu see siis pärit näiteks peekoni praadimisest, torudesse ummistusi.

Munakoor

Koor laguneb kehvasti ja koore ning muna vahel olev kile võib samuti jääda torustikku kinni. Kõige parem on munakoored lihtsalt prügikasti visata.

Kohvipaks

Kohvipaks ei lahustu vees ja kui sul on torustikes juba õli või rasva, millele kohvipaksul on hea pidama jääda, siis ei ole ummistus raske tulema. Kohvipaks tuleks prügikasti visata või võimalusel komposteerida.

Nuudlid

Nuudlid paisuvad vees ja jäävad torustiku külge kinni.

Riis

Riisiterad kaovad kraanikausist nagu tina tuhka, kuid kui torustikku jõuavad, hakkavad nad paisuma ja võivad nõnda ummistuse tekitada.

Jahu

Jahu + vesi = põhimõtteliselt liim.

Toitudel olevad kleepsud

Näiteks kleeps mandariini küljes. Kraanikausis mandariini pestes tuleb kleeps maha ja kaob torustikku. Kahjuks ei lahustu see aga vees ning ummistab toru.

Ravimid

Kuigi ravimid ei pruugi torustikule otseselt halvasti mõjuda, siis võivad need loodusesse sattudes palju halba teha. Nii mitmedki ravimid ei ole biolagunevad ja oma püsivuse tõttu võivad need lõpuks jõuda joogivette. Kui ravimid on aegunud, mõnel muul põhjusel kõlbmatuks muutunud või lihtsalt järele jäänud, on kaks võimalust, kuidas nendest keskkonda ja tervist kahjustamata vabaneda:

a) viia ravimid apteeki;

b) viia ravimid kohalikku ohtlike jäätmete vastuvõtupunkti.