Kolm tavalist sõna, mis e-kirjades ebameeldiva mulje jätavad

Portaal Muse soovitab e-kirjades vältida sõnu «tegelikult», «vabandust» ning «mina». Sama reegel võiks kehtida ka silmast silma vesteldes, sest tegu on üsna ülekasutatud sõnadega, mis vestluskaaslasele head muljet ei jäta.

Tegelikult. Selle sõna liigne kasutamine jätab mulje, et püüad pidevalt teist inimest parandada. Näide ühest e-kirjast:

1. inimene: see sõnastus tundus veidi eksitav, mistõttu ma parandasin seda.

2. inimene: tegelikult võtsin ma selle ettevõtte veebilehelt!

Tegu pole just kõige ebaviisakama sõnastusega, ent parem alternatiiv oleks võinud olla näiteks: «Tänan tagasiside eest! Kasutasin seda väljendust, kuna leidsin selle ettevõtte kodulehelt.»

Esimese variandiga jääb aga mulje, et solvud adekvaatse tagasiside peale ning püüad ennast õigustada. «Tegelikult» alternatiivina püüa kasutada pigem sõnu kindlasti, saan aru, mõistetav, arusaadav, selge, hea tähelepanek jm.

Vabandust. See on selgelt ülekasutatud sõna ning sageli seda isegi ei mõelda tõsiselt. See jätab aga võltsi mulje. Väikse kirjavea tõttu ei pea tingimata vabandama, vaid näiteks tänama selle märkajat tema tähelepanelikkuse eest.

Vahe on ka väljenditel «vabandust» ning «ma vabandan», millest viimane mõjub usaldusväärsemana – nii, nagu sa tõesti mõtleksid seda. Näite võib tuua sellest, mil töötaja unustas ühe tähtsa koosoleku ning pidi ülemuse ees vabandama. Selle asemel, et öelda «Vabandust, unustasin!», oleks viisakas teha seda nii, et sind ka järgmine kord usaldataks. Näiteks: «Ma vabandan, see tõesti läks mul täiesti meelest. Püüan edaspidi olla tähelepanelikum ning oma kohtumisi ja tähtaegu süvenenumalt jälgida, et seda enam ei juhtuks.» Kui tegu oli tõepoolest tähtsa kohtumise või üritusega, on teine variant kindlasti aktsepteeritavam ja usutav.

Vabandamise alternatiivideks võiksid olla väljendid «teil oli õigus», «mul on kahju», «edaspidi ma teen/püüan jm», «ma mõistan, miks te olete ärritunud» jm.

Mina. Seda sõna liigselt kasutades viitad eneseuhkusele ning ainuüksi iseenda usaldamisele. Näide ühest e-kirjast:

«Tere. Kui sul leidub hetk aega, kas võiksid mulle saata järgmise nädala kampaania info? Ma tahan sellele veel ühe pilgu peale visata, enne kui selle avalikustame.»

Sama kirja ümberkirjutatud versioon: «Tere. Kui sul leidub hetk aga, kas võiksid saata info järgmise nädala kampaania kohta? Mõndade detailide üle kontrollimisega saame kindlustada selle, et klient oleks rahul.»

Parandatud versioonist ilmneb, et kirjutaja viitas teises variandis rohkem oma tiimile kui iseendale. Sellele peakski töökirju kirjutades kui ka kolleegidega suheldes keskenduma ning ajapikku teeb see kommunikatsiooni paremaks.

Mina alternatiivid: sina, meie, meie meeskond, meie ettevõte, meie osakond.