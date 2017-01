Lugeja küsib: kas uisuväljak võib ID-kaarti pandiks nõuda?

Vastab PPA põhja prefektuuri pressiesindaja Olja Kivistik.

Tõesti ei ole sätteid, mis keelaksid inimesel vabatahtlikult oma dokumenti kellegi teise kätte hoiule anda. Küll aga sätestab karistusseadustik, et teise isiku nimele väljaantud tähtsa isikliku dokumendi kasutamise eest või enda nimele väljaantud isikliku dokumendi teisele isikule kasutamiseks andmise eest eesmärgiga omandada õigusi või vabaneda kohustustest karistatakse rahalise karistusega.

Seaduse järgi on tähtsad dokumendid isikutunnistus, digitaalne isikutunnistus, elamisloakaart, Eesti kodaniku pass, diplomaatiline pass, meremehe teenistusraamat, välismaalase pass, ajutine reisidokument, pagulase reisidokument, meresõidutunnistus, tagasipöördumistunnistus, tagasipöördumise luba, välisriigi reisidokument, rahvusvahelise organisatsiooni reisidokument ja mootorsõidukijuhi juhiluba.

Seega, kui uisuväljak küsib tagatisena isikult dokumendi hoiule andmist ning isik on sellega nõus ja annab dokumendi, siis see ei ole õigusaktidega vastuolus. Kui uisuväljaku teenindaja seda dokumenti mingit moodi kuritarvitab, siis on see ebaseaduslik.

Samas ei ole uisuväljakul kindlasti õigust nõuda igal juhul ja ainult isikut tõendavat dokumenti tagatiseks ning inimesel on õigus keelduda dokumendi tagatisena hoiule andmisest. Uisuväljakul võiks olla ka muu alternatiiv, mis sobiks tagatiseks ka sellisel juhul, kui isikul ei ole dokumenti kaasas või kui ta ei soovi seda tagatisena hoiule anda (näiteks tagatisraha vms).