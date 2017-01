Lugeja küsib: miks Elroni sõidukaart ei kuulu ühiskaardi arvestusse?

Vastas AS Eesti Liinirongid müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo:

«Tsoonipiletite kasutamine linnalähiliikluses on tavapärane praktika, mis lihtsustab reisijate jaoks piletisüsteemi (nt Tallinna piires kehtib alati üks hind), võimaldab luua integreeritud pileteid (nt ühispiletid Tallinna linnaga) ning kiirendab piletimüügiprotsessi. Erinevate kaartide ristkasutus on kahtlemata reisija jaoks positiivne. Samas saab seda teha üksnes juhul, kui sellega kaasnevad kulud rongi- ja bussiliikluse operaatorite jaoks on mõistlikud ning sellesse panustavad kõik osapooled. Kui tulevikus saab ühissõidukites tasuda kontaktivaba pangakaardiga, ei ole sõidukaartide ristkasutus praegusel kujul enam samavõrd aktuaalne.»