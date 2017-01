Postkontor pannakse töötaja puhkuse ajaks kinni

Kärdla postkontor on viis päeva, 6.–10. veebruarini suletud. Postiettevõtte Omniva kommunikatsioonispetsialist Mattias Kaiv ütles Hiiu Lehele, et postkontor on ajutiselt suletud töötaja puhkuse tõttu, kuna väljakoolitatud asendajat võtta ei ole.

Ta selgitas, et kinnioleku ajal on inimestel võimalik saada oma saadetised kätte kas Käina postkontorist, tellida pakk kirjakandjaga tasuta koju või lasta lisatasu eest suunata sobivasse pakiautomaati. Lisatasu võetakse, kuna paki ümbersuunamine pakiautomaati on lisateenus.

Küll aga on Kärdla elanikel võimalus ajal, mil postkontor on suletud, tellida saadetised tasuta koju.

Sarnane olukord esines ka mullu septembris, mil ainsa töötaja puhkuse ajaks pandi kinni Räpina postkontor. Kui veel aasta alguses töötas seal kolm inimest, siis kaks neist oli selleks ajaks koondatud. Seega tekkis olukord, mil üheainsa töötaja haiguse või puhkuse tõttu pole talle asendajat võtta ning kontor pannakse kinni.