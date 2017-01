Kurioosum: toidupoes lehkas mitu nädalat mahajäetud kalakott

Kuressaare kesklinnas asuvas Rae Konsumis on viimase kahe nädala jooksul iga päevaga võimendunud veider hais, mille põhjustajat aktiivselt otsiti.

Sage Rae keskuse külastaja ütles Saarte Häälele, et lõhn muutus järjest häirivamaks. Õnneks ei olnud hais nii vänge, et levinuks üle terve poe, seda oli tunda vaid teatud kohas.

Eile selgus, et ilmselt oli keegi külastajatest poetanud jookide osakonda kilekoti kaladega, mis olid roiskuma läinud. Müüjad olid haisuallikat jupp aega otsinud ja hingasid nüüd kergendatult, et allikas on leitud ja likvideeritud.

Kaupluse juhataja Kaja Männi sõnul pole niisugust juhtumist varem poes esinenud.