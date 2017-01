Kes maksab, kui lõhud poes toote ära?

Kui õnnetus juhtus kogemata, siis tulevad kõik poed siiski kliendile vastu ja katki läinud toote eest raha nõudma ei hakka. Rimi kommunikatsioonispetsialisti Katrin Batsi juhul selliseid juhtumeid, kus midagi poes puruneb, väga sageli ette ei tule. Kui kliendil midagi kogemata puruneb, siis sellest probleemi ei tehta. «Kõigil võib juhtuda,» tõdes Bats. «Kauba eest tasumise nõudmine tuleb kõne alla vaid siis, kui tegemist on tahtliku teoga.» Batsi sõnul tuleb sellistel juhtudel käituda nii nagu iga teise konfliktse situatsiooni korral. « Aga nagu öeldud, need on harvad juhtumid,» kinnitas ta.

Ka Coopi poodides antakse kliendile tema kohmakus andeks. «Üldjuhul ei pea klient kaupluses lõhutud toote eest tasuma, kui seda ei ole tehtud tahtlikult või kui tegemist ei ole olnud tahtliku hooletusega, sellistel juhtudel vaadatakse iga juhtum eraldi läbi ja tehakse sellele vastav otsus,» sõnas Coop Eesti kommunikatsioonijuht Martin Miido.

Kui mõne õllepudeli või piimapaki katki minemine tähendab enamasti vaid mõneeurost kahjumit, siis kallimate lõhnaõlide katkiminemisel võib rääkida juba kümnete eurode suurusest summast. Sellegipoolest ei sunni Kaubamaja oma kliente õnnetuse korral kukrut kergitama. Kaubamaja AS kommunikatsioonispetsialist Anna Ansmitti sõnul ei pea klient tasuma toote eest, mis kogemata puruneb või katki läheb.

Jääb ainult piinlik olukord ja kümned silmapaarid vaatamas, et kes mille katki tegi.