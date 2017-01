Tallinki uus LNG-kiirlaev Megastar suundub liinile pühapäeval

AS-i Tallink Grupp juhatuse esimehe Janek Stalmeistri sõnul avab Megastar Tallink Shuttle laevade uue ajastu pärast kümme aastat tagasi liinile toodud Stari.

«Megastar on loodud meie reisijaid, meeskonna liikmeid, Läänemere keskkonna seisundit ja meie enda kogemusi arvesse võttes. Lisaks uuendasime ka Tallinn-Helsingi teist liinilaeva Stari,» ütles Stalmeister.

Megastar on 212 meetrit pikk ja mahutab 2800 reisijat. Kütusena hakkab Megastar kasutama peamiselt veeldatud maagaasi (LNG), kuid on võimeline liikuma ka diiselkütusega. Veeldatud maagaasiga sõites ei erita laev heitgaasides enam vääveloksiide ega tahmaosakesi ning ka lämmastikoksiidide ning süsinikdioksiidi tase väheneb oluliselt. Laev sõidab kiirusel 27 sõlme.

Laevas leidub avatud aladega toitlustuskohti, istumissalonge ja läbimõeldud lahendusi poodlemiseks. Megastari piletihind võrreldes teiste Tallinki laevadega neist ei erine. Reisijate mugavust täiendab kahetasandiline autoteki laadimine, mis võimaldab reisijate sõidukeid ja kaubaautosid laadida ning lossida eraldi.

Seitsmendal tekil asuv garaažiosa on Tallinki kommunikatsioonijuhi Luulea Lääne väitel kõige kõrgem, kuhu autod pääsenud on. Sinna paigutatakse autod suuremate vahedega ning on ruumi näiteks ostukärudega autode vahelt liigelda, reisi vältel autos käia lemmikloomi kontrollimas jm. Kokku on kolmel autotekil ruumi ligi 500 autole.

Reisijatele mõeldud alad on muudetud mugavaks ja kergesti ligipääsetavaks, sisaldades laia valikut istumisalasid. Näiteks äriklassi salongis saab rahulikult tööd teha, süüa-juua tellida jm. Võimalus on ka broneerida koosolekuruume.

Laevapood on esmakordselt kahetasandiline ning ulatub üle kahe teki. Poe pindala on 2800 ruutmeetrit ning tootevalikkuse on võetud muuhulgas Eesti disainitooteid. Kassad on samuti mitmel korrusel ja erinevates kohtades, mis välistab pikkade järjekordade tekkimise.

Söögikohti ja kohvikuid on Megastaril seitse, nende seas klassikaline Rootsi laud, à la carte restoran, spordibaar ning kiirtoidurestoran Burger King.

Laev hakkab kasutama Helsingi sadamas uut terminali, kuid veel järgneva kuu jooksul sisenevad reisijad laevale ja väljuvad vana terminali kaudu. Helsingi sadam tegutseb aktiivselt selle nimel, et ehitustööd saaksid lõpuni viidud veebruari lõpuks, mil uus terminal avatakse kõikidele Tallink Shuttle reisijatele.

Laeva maksumuseks on 230 miljonit eurot, millest 184 miljonit eurot finantseeriti Finnish Export Credit Ltd.-lt saadud pikaajalise laenuga. Laen on tagatud Soome ekspordikrediidi agentuuri «Finnyera» garantiiga ja laenu korraldas Nordea Bank Finland Plc.

Megastar on kaasrahastatud ka Euroopa Liidu poolt läbi fondi Connecting Europe Facility, Transport – Motorways of the sea. Projekti eesmärgiks on luua uus keskkonnasõbralik LNG-alus ja Euroopa Liidu poolt eraldatud abiraha on suunatud eraldi keskkonnasõbralike ja energiasäästlike lahenduste loomisele Megastari pardal. Twin-2 projekti kogusumma koostöös partnerite Helsingi ja Tallinna Sadamaga on 97,6 miljonit eurot ja abirahade summa 29,3 miljonit eurot. Tallink Grupp projekti kogusummaks on 16 miljonit eurot ja abirahade summa 4,8 miljonit eurot.