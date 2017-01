Lugeja küsib: miks ei saa rongide liikumist reaalajas jälgida?

«Peatus.ee lehel on kirjas, et rongide liikumist saab jälgida reaalajas, aga tegelikult ronge kui selliseid ei kuvata üldse, on vaid sõiduplaanid. Samas kunagi Edelaraudtee suutis ilusti näidata, kui kaugel saabuv rong jaamast asub. Miks ei ole enam võimalik näha rongide liikumist reaalajas?» küsib lugeja.