Nipivideo: kuidas mikrolaineahjus kartulikrõpse valmistada?

Vahelduseks tavapärastele kartulikrõpsudele võib neid ka ise kodus valmistada ning maitsestada vastavalt oma soovile, kirjutab portaal People.

Esmalt tuleb kartulid viilutada nii õhukeseks kui võimalik, kuna siis küpsevad need kiiremini. Hõõru kartuliviile mõlemalt poolt veidikese õliga ning raputa üle soola ja soovi korral muude maitseainetega. Kasuta kuumakindlat taldrikut ning küpseta mikrolaineahjus kõrgel kuumusel 5-7 minutit. Seejärel pööra ning vajadusel lase veel mõni minut küpseda.

Lisanipp on jätta kartuliviilud mõneks minutiks jahtuma, et neis leiduv niiskus aurustuks ning krõpsud muutuksid veidi jäigemaks - nii on neid mugavam süüa. Ühtlasi väldid suu ära kõrvetamist.

Kuna iga mikrolaineahi on erinev, on oluline, et jälgiksid kartuliviile pidevalt ning tegutseksid vastavalt nende küpsemisastmele.

Valminud krõpsud on õhulised, maitsvad ning tunduvalt tervislikumad kui tööstuslikult valmistatud.