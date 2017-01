Viis viga, mis munapudru maitse rikuvad

Munaputru on pealtnäha lihtne teha, ent sama lihtne on ka seda ära rikkuda. Portaal Mashed on kokku pannud viis peamist viga, mille tagajärjel jääb munapudrust alles midagi muud kui maitsev toidukord.

Malmpanni kasutamine. Nii on kerge munadel põhja kõrbeda või panni külge kinni jääda, eriti veel kui kuumus on liiga suur. Võimalusel kasuta alati keraamilist mittekleepuvat panni, et vältida munade kinni jäämist ning sellele järgnevat panni kraapimist.

Liiga kõrge temperatuur. Munad küpsevad väga kiiresti, mistõttu ei ole munapudru valmistamine tulikuumal pannil kuigi hea mõte. Eelsoojenda pann keskmisel kuumusel ning keera kuumust veel madalamaks, kui munasegu pannile kallad. Nii küpseb munaroog ühtlaselt, ei jää kuivaks ega kõrbe põhja.

Munade kloppimine panni peal. Kuigi munade lahtikloppimine kausis võib tunduda lisasammuna ning veel kiirem lahendus oleks mune kergelt kloppida otse pannil, kaotad sellega siiski maitseomadustes. Kiire munakloppimise variandi tulemus on ebaühtlane, mida ei anna kindlasti võrrelda eelnevalt kohevaks vahuks klopitud ning hästi maitsestatud munapudruga.

Mune ei segata. Ka siin tuleks tähelepanu pöörata sellele, et kuna muna küpseb kiiresti, siis segamine aitab sel ühtlasemalt valmida. Pole ju eelistatud variant, et kohati küpseks munapudrule kuiv koorik, mis pole sugugi maitsev – seepärast ära unusta segamist.

Järelküpsetamine. Seda ei pruugi isegi tähele panna, kuid kui jätta munaroog kuumale pannile jahtuma, siis pannist õhkuv soojus küpsetab mune edasi. Seega ähvardab neid üleküpsemise ja kuivamise oht. Selle vältimiseks tõsta valminud roog jahtuma kaussi ning vajadusel kata pealt kaanega.