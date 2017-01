Viis ohumärki, et sa ei hakka tulevase ülemusega hästi läbi saama

Oled töövestlusel juba otsi kokku tõmbamas, ent personalijuht või osakonnajuhataja otsustab sulle tutvustada veel ka inimest, kellest saaks sinu otsene ülemus. Tundub hea märk? Siiski tasuks jälgida, millise inimesega võiks tegu olla ning oletada, kuidas te hakkaksite omavahel läbi saama. Ebameeldiva ülemusega on küll võimalik koos töötada, kuid see koostöö ei jää ilmselt kauaks kestma ning vaid kulutab liigselt närve, kirjutab Muse.

Sa ei mõista tema huumorimeelt. Kas potentsiaalne ülemus teeb pidevalt nalju, mis tunduvad sulle solvavad ja ebamugavust tekitavad? Või armastad ise vahel sarkastilisi nalju visata, mis ei leia tema poolt head vastukaja? Mõlemal juhul saab kiiresti aru, et teie huumorimeel ei ühti. Halvemal juhul võib see koos töötades lõppeda sellega, et saate üksteisest valesti aru või võtate mõnd nalja liiga tõsiselt, mis võib suhteid pingeliseks teha. Seepärast juurdle, kas suur huumorisoonte erinevus oleks sinu jaoks asi, mille pärast töösuhted katki jätta.

Teil on erinev tööstiil. Inimesi on erinevaid ning nii on ka lähenemisi töökorraldusele ja oma aja planeerimisele. Seda on ka üsna raske enne inimesega koos tööle hakkamist prognoosida. Seetõttu tasuks juba töövestlusel selgeks teha, millist juhtimisstiili firmas harrastatakse. Kas ülemus armastab olla iga projektiga seotud ning hingab töötajatele pidevalt kuklasse? Kas pidev sekkumine ei häiriks sind või eelistad vabamat juhtimisstiili, mil ülemus on kui tugi, kelle poole vajadusel pöörduda? Kui saab selgeks, et sul ja tulevasel ülemusel on täiesti erinev tööstiil või ettekujutus juhtimisest, siis võiksid olla ettevaatlik, sest töösuhted ei saa ilmselt olema roosilised.

Ülemus räägib teistest töötajatest tagaselja halvasti. Ohumärk on ka näiteks see, kui tunned huvi tulevase kollektiivi vastu, ning ülemus vastab, et tegu pole just kõige andekamate inimestega, ent nad saavad töö siiski tehtud. See näitab ülemuse suhtumist oma töötajatesse, mis pole kaugeltki mitte hea. Suuresti sõltuvad ju töötajate tulemused sellest, kui hästi on nad juhendatud ja motiveeritud. Kui tundub, et ülemus ei pea oma töötajatest lugu, siis ilmselt pole see töökeskkond samuti suurem asi.

Ülemus ei luba sul sõnakestki poetada. Kujuta ette töövestlust, mil eeldad, et pead rääkima üht-teist endast, oma kogemustest ning ettekujutustest uuele ametikohale. Selle asemel ei jää aga tulevasest ülemusest intervjueerija hetkekski tasa, rääkides vaid iseendast, oma tööst ja saavutustest. Kindlasti on kasulik sedagi teada, kuid liigne endast rääkimine viitab sellele, et ülemus pole hea kuulaja. Võibolla ei tea ta sedagi, millised inimesed tema heaks töötavad ning ta ei tunne ka huvi, mis sind huvitab ja innustab. Pidev jutustamine ei tähenda küll alati, et tegu on sellise inimesega, ent ole siiski tähelepanelik.

Sul on halb eelaimdus. Vahel on lihtsalt tunne, et kõik pole päris õigesti ning seda tasub ka usaldada. Nii kehtib ka sel juhul, kui inimest kohates tunned, et te ei hakka ilmselt kunagi hästi läbi saama. Iga karjäärimuudatuse puhul ei tasuks küll segamini ajada väikest ärevust uue väljakutse ees segi sellega, et sul on lihtsalt halb kõhutunne. Siiski peaksid usaldama oma instinkte, kui need takistavad sul töökohta vastu võtmast – küllap on neil siiski alust.

Kokkuvõttes peaks meeles pidama, et ülemusest ei peagi saama parim sõber, kuid ta võiks siiski olla inimene, kellega saaksid hästi läbi ning tunneksid, et mõlemad arvestavad üksteisega. Kui otsustad töökoha kasuks, mille kohta oli juba alguses halb eelaimdus, siis ilmselt pikka pidu sul seal pole ning teed vaid iseenda elu raskeks.