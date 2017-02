Lugeja küsib: miks maksab minipitsa Selveris hingehinda?

«Käisin Selveris ja mõtlesin midagi hamba alla võtta. Leidsin saialetist minipitsa ning selle väiksuse tõttu otsustasin kolm tükki osta. Kui hinda nägin, siis kadus söögiisu kiiresti - kolme minipitsa eest küsiti ligi neli eurot. Meenus, et üle tee on kohalik pitsabaar, kus saab odavaima suure pitsa samuti nelja euroga. Pitsabaaris on aga pitsad tunduvalt maitsvamad, rikkalikumad ja värsked. Seega sooviks Selverilt teada, kuidas nad oma hinnapoliitikat kujundavad? Kust tuleb selline hind saia eest, kus on 20 grammi sinki ja 10 grammi juustu? Nisujahu ju ei maksa midagi. Kas toote omahind jääb siis 20 sendi juurde?» küsis lugeja.