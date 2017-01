Suletavates Säästumarketites tehakse tühjendusmüüki

Rimi pressiesindaja Katrin Bats ütles Postimehele, et tänaseks on ümber tehtud juba kolm Säästumarketit, neist kaks Tallinnas (Akadeemia ja Läänemere) ning lisaks Rakvere Säästumarket.

Homme avatakse neljas Säästumarketist mini-Rimiks ümbertehtud kauplus - Kalevipoja mini-Rimi Tallinnas.

«Tuleva kuu plaani peaks mahtuma nelja poe ümberehitus - Kihelkonna kauplus Saaremaal, Saku, Tallinnas Järveotsa ja Kärberi,» ütles Bats. Veebruari esimesel nädalal lähevad seetõttu ümberehitustöödeks kinni Kihelkonna ja Kärberi kauplus. Veebruari teisel nädalal suletakse selleks Sõle Säästumarket.

Maakonnalehe Meie Maa andmeil läheb Kuressaares Mooni tänaval asuv Säästumarket lõplikult kinni 5. veebruari õhtul. Hoone plaanitakse maha müüa. Detsembris suleti jäädavalt ka Marja Säästumarket Tallinnas.

Vahetult enne sulgemist või ümberehitust lüüakse Säästumarketites ka hinnad tavapärasest veelgi enam alla.

«Tavapärane rutiin on selline, et nädal enne sulgemist hindame kõik tööstuskaubad alla 40 protsenti ning paar päeva enne samamoodi ka toidukaubad. Kogemus on näidanud, et selline allahindlus toimib kenasti ning mõne poe puhul pole vahetult enne sulgemist enam kaupa, mida alla hinnata,» märkis Bats.

Kui muidu tehakse senistest Säästumarketitest mini-Rimi kauplused, siis Tallinnas Tammsaare teel asuvast suurimast, XL Säästumarketist saab veel enne aasta lõppu Rimi supermarket. Poe ümberehitus on plaanitud käesoleva aasta sügisesse.