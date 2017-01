Abielupaar avaldab säästunipid, mille abil 30. eluaastates pensionile minna

Ligi 13 aastat tagasi seadsid Jeremy Jacobson ja Winnie Tseng suure eesmärgi hakata raha kokku hoidma, et säästuperioodile järgnev elu oleks lihtne ja meeleolukas, kirjutab Independent.

«Tol ajal oli meil tunne, et praegune teekond ei tee ka pikaajalises perspektiivis õnnelikuks,» tõdes Jacobson. Seega otsustasid nad oma elustiilis kannapöörde teha, et kiirendada pensionipõlve jõudmist.

Kümme aastat pärast selle otsuse tegemist saidki nad ametist lahkuda ning pensionile minna. Viimased kolm aastat on nad nautinud puhkust ja ringi reisinud.

Abikaasad on alles 30ndates eluaastates ning nad said hiljuti oma esimese lapse. Nad jagavad säästunippe oma blogis «Go Curry Cracker» ning kirjeldavad, milline elustiil võimaldas neil enne 40. eluaastat pikale puhkusele minna.

Abielupaar teenis aastas kahepeale ligi 127 000 eurot ning nad suutsid sellest summast säästa enam kui 70 protsenti. Enne kümneaastast säästuperioodi maksid nad täielikult ära oma õppelaenud, et mitte sel ajal laenumaksetega kimpus olla. Nad säästsid igalt elualalt, kus see vähegi võimalik oli: transpordilt, eluasemekuludelt, toidult ja meelelahutuselt.

«Kasutasime transpordiks bussi või jalgratast, elasime väikses mugavas korteris, kus oli kõik vajalik väikse jalutuskäigu kaugusel ning tegime ise kodus süüa. Liigtarbimise asemel nautisime loodust ning kõige selle abil õnnestus meil elukallidust tunduvalt vähendada,» kirjeldas Jacobson.

Kuna paar elas seega kümme aastat tunduvalt alla oma rahalise võimekuse, võivad nad täna elu nautida. Praegu läheb neil elamiskuludeks ligi 3700 eurot kuus. Kuna mõlemad on pärit vaestest peredest ning on olnud kimpus laenudega, tähendab see, et ka need takistused on kõrvaldatavad ning säästmine sellegipoolest võimalik.

«Paljud eeldavad, et pensionile jäämiseks peab 40 või rohkem aastat töötama või et pikaajalist reisimist saavad endale lubada vaid hipid, kes elavad vaid riisist ja ubadest. Tegelikult pole selliseks elustiiliks vaja isegi lotoga võita ega pärandust saada – palju oleneb siiski säästumäärast,» kinnitas Jacobson.