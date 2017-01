Telia paneb ADSLi kinni, osad kliendid peavad uue kaabli eest ise maksma

Kortermajades vahetab Telia vajadusel kaablid välja oma kuludega ning eelistatud lahendus on optilise kaabli igasse korterisse viimine, rääkis Telia võrgu ja infrastruktuuri arenduse allüksuse juht Toivo Praakel, kirjutab Geenius.

Eramajade puhul on esimene variant see, et ADSL asendatakse uuema tehnoloogiaga (VDSL) ja see tähendab, et internetiühendus käib mööda praeguseid vaskkaableid edasi, maksimaalne kiirus tõuseb 100 Mbps juurde ning majas mingeid kaableid vahetama ei pea. Sel juhul ei pea klient tehnoloogiavahetuse eest maksma, aga võimalik, et modem tuleb välja vahetada ja sõltuvalt lepingust ka midagi maksta.

Teine variant on see, et ADSL asendatakse optilise kaabliga, vanad vaskkaablid muutuvad kasutuks ning optiline kaabel tuleb tuua tuppa. Sel juhul peab klient selle osaliselt ise kinni maksma. Praakeli hinnangul võib see lahendus maksma minna ligi 200-300 eurot, kui krunt on mõistliku suurusega.

Kliendid, kes pole nõus optilise kaabli eest maksma, ei saa kaabliga internetiühendust edasi tarbida ning sel juhul on ilmselt võimalik kasutada mobiilset internetti.

Loe pikemalt Geeniuse portaalist.