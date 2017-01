Kümme märki, et kolleeg ei salli sind silmaotsaski

Töökeskkonna eksperdid ning karjäärialaste raamatute autorid Lynn Taylor ning Michael Kerr jagavad Business Insideri vahendusel nõuandeid, kuidas aru saada, et mõni kolleeg või lausa terve kollektiiv sind kohe üldse ei salli.

Sul on halb kõhutunne. Kui tunned sedaviisi, siis püüa kolleegi käitumist analüüsida. Kas ta suhtleb ka teistega nii nagu sinuga? Kas kõiki kolleege koheldakse võrdselt või tunned end kõrvalejäetuna? Üldjuhul tasuks oma eelaimdust usaldada ning välja uurida, kas oled midagi valesti teinud.

Kolleeg varastab sinu ideid. Sul oli hea idee, ent kolleeg esitles seda enda omana? Mõni töötaja tahabki teiste hiilguse saatel särada, kuna pole ise nii silmapaistev. Kui see hakkab korduma, siis seisa enda eest, kuna sul võib tegu olla sabotööriga.

Kolleeg on napisõnaline. Jahedast suhtlusest annab märku ka see, kui kolleeg vastab su küsimustele vaid paari sõnaga või näiteks e-mailides siirdub järsult oma palve/ülesande juurde, mitte ei alusta kirja sõbraliku teretamisega. Seega kui kolleeg käitub nagu tujukas teismeline, tuleks selle puhul näha ohumärki.

Sind ei kaasata. Kolleegidega naljatamine näitab häid, usalduslikke suhteid – kui kööginurgas elavalt vestelnud kolleegid sind nähes jahedalt lahku lähevad, on see samuti märk, et miskipärast ei ole sa nende usaldust välja teeninud või nad ei tunne end sinu juuresolekul mugavalt.

Sinu kohaolekut ei tunnistata. Kui kolleegid ei tereta sind hommikul saabudes ega soovi lahkudes head õhtut, üritavad nad samuti näidata, et ei pea sinust kuigivõrd lugu.

Kolleegi kehakeel näitab negatiivsust. Silmade pööritamine, silmside vältimine või pidev käed rinna kohal ristis kaitseseisund – tuleb tuttav ette? Ka kolleegi kehakeelest saab nii mõndagi välja lugeda ja just need märgid näitavad tema tegelikke tundeid.

Kolleeg võtab kaitseseisundi. See seostub suuresti kehakeelega, kuid kaitsvat reaktsiooni väljendatakse ka suusõnaliselt. Kui kolleeg muutuv sinu öeldu suhtes ründavaks või asub ennast koheselt kaitsma, näitab see usalduse puudumist.

Kolleeg ei nõustu sinuga kunagi. Jõuad vaevu lause lõpetada, kui keegi juba su ideele või mõtteavaldusele vastu vaidleb ja seda maha teeb. See annab märku, et miskipärast on kolleeg sinu osas nii negatiivselt meelestatud, et peab valeks iga su seisukohta.

Töökeskkond meenutab mõnd keskkoolifilmi. Pole haruldane, mil sallimatus mõne töökaaslase osas võtab suuremad mõõtmed ning seda võiks nimetada isegi töökiusamiseks. Näiteks kui kolleegid ei kutsu sind puhkenurka kohvitama ega isegi mitte vestlema ning ingoreerivad sind nagu mõnes kooliõpilastest rääkivas filmis, on olukord muutunud juba üsna jaburaks.

Kolleeg ei tunne huvi su eraelu vastu. Vahel kipub vestlus minema ikka perele, lastele, lemmikloomadele ja hobidele, ent sinu huvide kohta ei küsi keegi – tõenäoliselt kolleegid lihtsalt ei huvitu sellest.