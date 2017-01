Riia lähistele ehitatakse Ikea kauplus

Ikea poe ehitus Riia lähistel Stopiņi piirkonnas algab selle aasta kevadel ja valmib pooleteise aastaga, kinnitas Ikea esindaja Sigurdur Palmason.

Läti Ikea pood hakkab asuma kaheksa kilomeetri kaugusel Riia kesklinnast. Tegemist on tavalise Ikea poega, millel on parkla enam kui 1000 sõiduki jaoks. Ikea poe pinnaks plaanitakse 34 500 ruutmeetrit ning see ehitatakse kümne hektari suurusele maatükile.

Tulevikus võivad projekti investeeringud ületada 100 miljonit eurot.

Palmasoni sõnul saab Riia pood olema praegusest Vilniuses asuvast poest veidi suurem, kuid kaubavalik jääb samaks. Poes saab olema ka lasteala, mis hõlmab endas imikuhooldusruume, mänguplatse ja parkimisvõimalusi peredele.

Ikea poes jagub tööd ligi 400 inimesele ning töötajaid hakatakse otsima juba mõne kuu pärast. Poe ehitusel saab tööd ligi 300 ehitajat.

Esimene ja seni ainus Ikea pood Balti riikides avati 2013. aastal Vilniuses.