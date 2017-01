Kiirpasside väljastamine on andmebaasi rikke tõttu häiritud

Kõigi praeguseks kiirkorras passi taotlenud inimestega võetakse eraldi ühendust, teatas politsei - ja piirivalveameti pressiesindaja Helen Uldrich.

Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse (SMIT) piiri- ja rahvastikukorralduse valdkonna juht Allan Poola sõnul tegeleb meeskond vea põhjuse väljaselgitamisega. Kuigi PPA teenindused kasutavad infosüsteemi ka teiste dokumentide väljastamiseks, siis need tööd häiritud ei ole, nentis ta.

PPA identiteedi ja staatuste büroo juht Margit Ratniku sõnul võetakse kiirpassi taotlusi vastu ka praegu, kuid inimestel tuleb arvestada, et dokument ei pruugi kahe tööpäevaga nendeni jõuda. «Tõrke kõrvaldamise järel korraldame esimesel võimalusel dokumentide kulleriga teenindusse viimise ning anname parima, et kiirkorras taotletud passid viivituseta inimesteni jõuaksid,» rääkis Ratnik.

Praeguse seisuga on kiirkorras passi ootamas 105 inimest, kellest 31 puhul on dokumendi väljastamise tähtaeg saabumas ning ühel juhul on tähtaeg saabunud. Keskmiselt annab PPA igal nädalal kokku välja 400 kiirpassi.