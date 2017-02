Kuidas süüa spagette nagu tõeline itaallane?

Itaallastel on kindel nägemus, kuidas tuleks pastaroogi valmistada ja süüa - alati pole see ehk kõige lihtsam, kuid nad on otsustanud traditsioonidele truuks jääda, kirjutab portaal Mashed.

Liiga suured portsjonid. Pastat on hakatud mujal maailmas sööma rammusa pearoana, mis sisaldab ohtralt lisandeid. Itaalia kokk Sal Scognamillo märgib aga, et makaroniroad ei ole tegelikult mõeldud olema väga täitvad. Restoraniomanik Carla Gomes kirjeldas lisaks, et itaallased on harjunud sööma lõunat suurima söögikorrana, kuid pasta ei moodusta sellest sugugi enamust. «Kõigepealt alustavad nad eelroaga, seejärel söövad pastat ning kolmandaks veel liharooga. Lõuna on päeva kõige toekam toidukord ning pärast seda minnakse koju puhkama,» kirjeldas ta.

Keetmine on asja võti. Kui soovid süüa pastat nagu itaallane, siis alusta juba keetmisest. Kõige tähtsam on see, et pasta oleks valmistatud al dente, mitte üle keedetud. See tähendab, et makaronid on pehmed, kuid pole veel muutunud nätskeks. Kokk Phil Yandolino märgib lisaks, et tema ei loputa spagette kunagi pärast keetmist, kuna seda tehes jääb pastakaste paremini spagettide külge. Seega on iga amps maitsekas ning kaste ei voola mööda rooga ebaühtlaselt laiali.

Ära murra spagette pooleks. Kes on vähegi pastat keetnud, see teab, et pikad spagetid ei taha hästi potti ära mahtuda. «Spagetid tükkideks murda? Sama hästi võiks need kohe blenderisse panna ning püreestada,» ütles poeomanik Frank Scafidi. Kuna spagetid on pikad ja peenikesed, peaksid need ka selliseks jääma, sest tükkideks murdes saab neist lihtsalt lusikaga söödav makaroniroog. Scafidi väidab, et spagetid on just oma algupärases pikkuses kõige nauditavam roog.

Kastet olgu vähe. Kokk Luigi Diotauti kinnitusel on spagetid värske tomatikastmega klassikaline roog, kuid sellega ei pea liialdama, nagu kipuvad tegema näiteks ameeriklased. Mida rohkem kastet lisada, seda rammusamaks ning ebatervislikumaks pasta muutub. Seega lihtsus on võtmesõnaks. Lisaks tõi kokk välja, et itaallased armastavad väga ka klassikalisi aglio olio spagette, mis on valmistatud vaid küüslaugu ning oliiviõliga. Need on oma lihtsuses ühed itaallaste lemmikud.

Ära liialda juustuga. «Itaallased kasutavad vaid õige pisut Parmesani,» nentis kokk Sal Scognamillo. Seega ka selle puhul on itaallased tagasihoidlikud, kuna iga koostisosaga liialdamine rikub ühtlase maitsekombinatsiooni ära. Peakokk Mark Sparacino märkis jällegi, et itaallased ei pane mitte kunagi juustu mereandidega pastale, mida tehakse aga mujal riikides.

Spagetid lihapallidega. Tuleb tõdeda, et ka see on ameeriklaste leiutis, sest itaallased sellist kooslust ei tunne ega võta suu sissegi. Nad küll serveerivad lihapalle, mida tuntakse polpettes’ nime all, kuid mitte koos pastaga. Itaalia restorani kokk Mike Dalton meenutas, et kuna pastat serveeritakse eraldi toidukorrana, siis see ei käi kokku liha või kalaga.

Lusikaga abistamine. Levinud on ka komme spagette kahvli otsas keerutada ning lusika abil see suutäieks vormida. Toitumisspetsialist Joni Rampolla sai selles osas itaallastelt õppetunni. «Itaallased ei kasuta kunagi pasta söömisel lusikat, ainult lapsed võivad seda abivahendina kasutada. Täiskasvanud peavad pelgalt kahvliga keerutamisel hakkama saama,» rääkis ta. Mike Dalton lisas, et lusikat võib kasutada vaid sel juhul, kui pastat serveeritakse puljongis.