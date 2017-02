Kuidas unetu öö järel siiski endast tööl maksimum anda?

Uneeksperdid andsid Business Insideri vahendusel nõu, millised tegevused tuleks oma päevakavasse sättida, et unisest olekust siiski maksimaalset produktiivsust välja pigistada.

Kell 7: äratus. Peaasi, et sa ei lükkaks äratust edasi, kuna mõni lisaminut und ei paranda nagunii midagi ning paneb sind edasistes toimingutes veel enam kiirustama.

7.05 – rüüpa veidi kohvi. Tavaliselt ei soovitata kohe ärkamise järel kohvi juua, kuid unetu öö järel võib väike tassitäis või espresso just aidata. See on samuti loomulik, kui esimesed 20 või 30 minutit ärkvelolekuaega tunned end uimasena.

7.30 – söö hommikust. Suhkrurikas toit annab küll hetkelise energialaksu, kuid pelgalt ajutiseks see ka jääb. Selle asemel tarbi täisteratooteid, valku ning mõni väike puuvili.

8.00 – püüa päikest. Looduslik päikesevalgus ergutab samuti, tõstes keha temperatuuri ning aidates ööpäevarütmi tagasi saada. Kui valguse kätte minek pole võimalik, võta nutitelefon või tahvelarvuti, mille hele ekraan aitab ajul katkestada melatoniini tootmist, mis tavaliselt unnesuikumist takistab.

9.00 – tee ära tähtsaimad tööülesanded. Sel kellaajal on sul tõenäoliselt kõige enam energiat, mistõttu tasuks tegeleda ülesannetega, mille pead täna kindlasti valmis saama.

10.00 – väike tass kohvi. Kofeiin aitab energiat ja tähelepanuvõimet taastada.

11.00 – muuda kohtumised ära. Kui tunned, et oled koosolekuteks või kohtumisteks liiga väsinud, siis parem ära hakka ennast piinama ning muuda võimalusel nende kellaaegu. Väsinuna kohtumisele minnes võid riskida sellega, et jätad vestluskaaslasele pahura mulje.

12.00 – söö kerge lõuna. Nii nagu hommikusöögi puhul, peaksid ka lõunaks tarbima kvaliteetset toitu. Lisaks söö pigem kerge lõuna, kuna rammus toit teeb veel unisemaks.

12.30 – tee jalutuskäik. Kui tunned, et energia hakkab jälle lõppema, tõuse püsti ja tee näiteks 20-minutiline jalutuskäik. Lisaks värskele õhule saad end liigutada.

13.00 – veel kohvi. Kuus kuni kaheksa tundi pärast ärkamist on aeg, mil inimesed tunnevad end eriti väsinuna. Pea aga meeles, et lõpetaksid kohvitamise hiljemalt kell 15, kuna vastasel juhul riskid veel ühe magamata ööga.

14.00 – väike uinak. Piisab 20 minutist, et end uuesti turgutada ning pole vahet, kas teed seda autos, konverentsiruumis või laua all. Väike uinak leevendab pahurat tuju ning annab energiat järgmiseks paariks tunniks.

15.00 – vahepala. Nüüd vajab aju energiat, mida oleks hea ammutada süsivesikutest. Hea variant on näiteks täisterahelvestest müslibatoon, mille madal glükeemiline indeks aitab süsivesikutel aeglaselt verre imenduda.

15.15-17.30 – lihtsad tööülesanded. Sel ajal suudad ilmselt keskenduda umbes kümme minuti kaupa, mistõttu lõpeta tööpäev kergete ülesannetega nagu e-kirjade saatmine, tähtaegade kinnitamine, kohtumiste kokkuleppimine jm.