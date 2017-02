Elering vähendas mullu rikete arvu poole võrra

Tarbijatele jäi andmata elektrit mõne eramajapidamise aastase elektritarbimise ulatuses, mis on tühine kogus aasta jooksul Eleringi võrku läbinud enam kui 13 teravatt-tunniga võrreldes.

Põhivõrgu paranenud töökindluse taga on eelkõige liinide ja alajaamade töökindluse tõstmisse tehtud investeeringud.

«Varustuskindlusele on olulist positiivset mõju avaldanud viimastel aastatel toimunud tööd õhuliinide kaitsevööndite puhastamisel võsast ning ohtlikest puudest. Väljalülitumiste vähenemine on seda hinnatavam, et seadmete arv ning liinide pikkus on põhivõrgus pidevalt kasvanud,» sõnas Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Põhivõrgu seadmete rikete tõttu jäi mullu klientidele edastamata 67 megavatt-tundi elektrit. Põhivõrku läbivat energia mahtu arvestades on tegemist väikese energiakogusega, mis on võrreldav seitsme tavalise eramaja aastase energiatarbega.

Kui veel mõne aasta eest oli edastamata jäänud energia arvestuses kõige suurema mõjuga just liinile kukkunud puud, siis eelmisel aastal jäi see tegur teisele kohale. Kõige enam elektrit – 36 megavatt-tundi – jäi edastamata hoopis vananenud seadmetest põhjustatud rikete tagajärjel.

Kolmandal kohal oli andmata energia põhjuste hulgas lindude ja loomade tegevus ning neljandal automaatikaseadmete väärtalitlus.

Ka Eesti ja Soome vaheliste elektriühenduste EstLink 1 ja 2 töökindlust iseloomustavad näitajad olid möödunud aastal Eleringi ajaloo parimad. EstLink 2 oli töös ligikaudu 96 protsendil kõikidest eelmise aasta tundidest ning EstLink 1 puhul oli sama näitaja üle 98 protsendi.

Aastatel 2011-2015 toimus põhivõrgus keskmiselt 200 riket aastas.