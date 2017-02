Mullu aegus üle 300 000 euro väärtuses lotovõite

«Tegu oli peamiselt väikevõitudega, sest vastavalt kehtivatele mängureeglitele võtab Eesti Loto ise rahvastikuregistri andmeid kasutades ühendust kõigi üle 650 euro võitnud mängijatega, kes ei ole oma võitu aegumistähtaja lähenedes veel vormistanud,» rääkis AS Eesti Loto turundus- ja müügidirektori Annely Luikmel.

Siiski aegus eelmise aasta jaanuaris ka üks suurem võit - Bingo Loto täismäng summas 22 818 eurot - mis loositi välja 2015. aasta sügisel enne kohustusliku isikutuvastuse jõustumist.

Luikmeli kinnitusel on lisaks sellele, et Eesti Loto ise suuremate võitude omanikud alati üles otsib, muutunud mängijate jaoks mugavamaks ka võitude vormistamine. Kõiki võite, sealhulgas terminalist ostetud piletiga saaduid, on võimalik vormistada elektroonselt.

Samuti näevad terminalist pileteid ostvad mängijad, kel on olemas Eesti Loto veebikonto, ka oma terminalipiletite veel vormistamata võite oma veebikontol ja saavad need võidud kohe elektroonselt vormistada.

Pileti kaotuse korral on võimalik Eesti Lotole teha päring oma isikukoodiga seotud võitude osas ning võidud ka isikuttõendava dokumendi alusel kätte saada.