Edulugu: edukast ettevõtjast noormees töötab mööda ilma ringi reisides

Melbourne’ist pärit 22-aastane Adam Stone asutas miljoni dollari äri ning reisib nüüd mööda maailma ringi ja töötab, kus ise soovib, kirjutab news.com.au. Tema ettevõte Speedlancer pakub klientidele vabakutselisi spetsialiste, kes nende heaks mõne tööülesande ära teeksid. Stone juhib kogu äritegevust pelgalt iPhone’i kasutades.

Speedlancer pakub praegu teenuseid disaini, veebiarenduse, turunduse ning andmesisestuse kategooriates. Kui klient on teinud valiku nende kasuks, hakkab ülesandega tegelema vabakutseline oma ala spetsialist. Võimalik on näha ka näidistöid. Ettevõte lubab, et keskeltläbi saab ülesanne täidetud vaid ühe tunniga.

«Speedlanceris saame palju ära tehtud vaid telefonide ja e-kirjade teel. Kui ma olin reisimas, siis ei pidanud kordagi oma arvutit avama ning sain sellegipoolest ühe uue kodulehe käivitatud. Me oleme üleilmne meeskond ning alati on keegi meist veebis saadaval, mis tagab teiste töötajate paindlikkuse,» kirjeldas ta.

Stone’i puhul tähendab paindlikkus eelkõige maailma nägemist. Äsja saabus ta kahenädalaselt reisilt Lõuna-Aafrikast ning plaanib veel tänavu sõita Saksamaale. «Mõttes on Berliin, kus on palju start-up firmasid, aga vaatan ka Poola ja Iisraeli. Kui ühendada reisimine töötamisega, saab kauem riigis aega veeta,» rääkis ta. Lõuna-Aafrikas viibides käivitas ta näiteks uue veebilehe, samal ajal kui istus kohvikus vaatega ookeanile.

Noormees selgitas, et tegu pole kindlasti mitte kümneminutilise töönädalaga, vaid ta on pidevalt uute ülesannetega rakkes. «Asi on paindlikkuses. Võin päeval lõbutseda ning öösel töötada. Nagu öeldakse, et ettevõtjaks olemise juures saad ise valida, millistel 80 tunnil nädalas tööd teed.»

Stone’i on väiksest peale ettevõtlus huvitanud, kui ta juba 12-aastaselt pani oma asju veebipoodides müüki. Kaks aastat hiljem alustas ta juba oma ettevõttega. «Müüsime seal põhimõtteliselt kõike. Tegu oli e-kaubanduse saidiga ning ajaks, mil sain 19-aastaseks, oli meil juba 100 000 klienti ning kuueliikmeline meeskond Filipiinidel,» kirjeldas ta.

Endise juuratudengina ei ole Stone seni veel plaaninud tavapärase üheksast viieni kontoritööga tegeleda. Ta usub, et tema praegune ettevõte on tulevikulahendus, mis võimaldab inimestel töötada igal ajal ja igal pool.

Speedlancer võimaldab tema sõnul juurdepääsu 500 vabakutselisele spetsialistile, kellega saab klient koostööd teha. «Miks peaksid tegema ise veebilehe või kirjutama turundusteksti, kui seda võiks teha keegi teine?» pakkus Stone.

Noormehe sõnum on, et alustada võiks tasapisi, kuid tegeleda endale meeldivate asjadega. Algajale ettevõtjale soovitab ta algatada elustiiliäri, mis võimaldaks nii töötada kui ka elu nautida. Samuti on otstarbekam mitte niivõrd toota ise, vaid teenust sisse osta, et töökorraldus oleks lihtsam ja paindlikum.