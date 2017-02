Viis tööintervjuu küsimust, millega ettevõttest olulisi fakte teada saada

Küsimustest on kasu eriti siis, kui sul on kaalul mitu võimalikku töökohta ning pead valiku tegema just selle alusel, milline tööandja tundub kõige usaldusväärsem ja meeldivam. Karjäärisait Muse pakub välja mõned küsimused, millega saad intervjueerijalt veidi tööalast infot välja pigistada.

Kas tegu on uue positsiooni või äsja vabanenud töökohaga (ja miks)?

Pole haruldane, et mõnes ettevõttes vahetuvad töötajad eriti kiiresti. Üldjuhul on selleks ka oma põhjus, miks tööandja ei suuda oma inimesi püsivana hoida – kas madal palk, kehvad töötingimused, ebameeldiv ülemus jm. See küsimus nõuab tööandjalt ausat vastust, mistõttu ole tähelepanelik, kas ta hakkab keerutama või mitte.

Milline on osakonnas (või kogu ettevõtte) kaadri voolavus?

Kui tööandja annab eelmisele küsimusele ebamäärase vastuse, võid jätkata selle küsimusega. Kui küsid seda enesekindlal ning mittesüüdistaval viisil, näitab see sinu kohta, et teed oma otsuseid läbimõeldult ja ettevaatlikult. Iga hea tööandja arvestaks ning hindaks seda. Tegu on küll ebamugava teemaga, kuid kui saad teada, et kaadri voolavus on erakordselt suur või väike, proovi uurida ka selle põhjuseid. Küsi, kas firma plaanib midagi ette võtta töötajate tiheda vahetumise asjus. Kui tööandja jätab mulje, et kõik on siiski hästi ning miski ei vaja arendamist, siis pole see ilmselt töökoht, kuhu sooviksid minna.

Kas kolleegid söövad tavaliselt lõunat väljas või sööb igaüks vaikselt oma laua taga?

See võib tunduda naljakas, kuid töötajate harjumuste või isegi n-ö kontori etiketi kohta uurimises pole midagi halba. Viisakalt huvi tundes võid sellega saada vihjeid, kas kolleegide vahel valitsevad sõbralikud suhted, kas nad näiteks kohvitavad koos. Ebameeldiv oleks aga teada saada, et paljud töötajad ei jõuagi lõunat süüa või käivad vaid jooksuga kohvi järel, et töösse tagasi sukelduda. See jätab mulje, et nad on pideva ülepinge all ning neil on liialt palju kohustusi, mis ei võimalda pause teha. Jälgi seda ka siis, kui sulle tehakse ettevõttes ringkäiku – kas inimeste pilgud on klaasistunud arvutiekraanile või on nende näod õnnetud?

Kuidas firmal läheb (majanduslikult)?

Seda on täiesti normaalne ning aus küsida. Siin kehtib sama reegel, et tööandja peaks sellele ka ausalt vastama ning kandidaadile avama ukse ettevõtte siseellu, nii palju kui see võimalik on. Lisaks, kui tal on midagi varjata, peaks see ka internetist otsides nagunii välja tulema. Firma majanduslikku olukorda üldjoontes teada on oluline, sest suuresti sõltub sellest sinu püsimajäämine töökohal.

Kas teil on pärast seda vestlust kõhklusi minu kvalifikatsioonis?

Paljudele on see hirmutav küsimus, kuna kardetakse jaatavat vastust. Sellega on sul aga võimalus ennast veel viimast korda parandada, kui tööandjale jäi midagi ebaselgeks. Kui küsimus hirmutab, siis mõtle nii – kui midagi sinu öeldus paneb vestluskaaslase vaikima või kõhklema, siis võtab ta seda arvesse ka otsuse langetamisel. Seega saad küsides võita rohkem kui kaotada. Kui tööandja leiab, et mõni teine kandidaat oli siiski sobivam ning julgeb seda sulle kohe öelda, saad vähemalt tagasisidet, mida teine kord arvesse võtta.