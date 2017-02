Oht, mis varitseb kodus klaasist esemete näol

Klaasist ukselink on eriti lihtne viis, kuidas luua uksele hoobilt uhkem ja antiiksem välismulje, kirjutab CountryLiving. Internetifoorumis Reddit hoiatab üks kurva kogemusega kasutaja aga inimesi, et klaasist uksenupp võib päikest püüdes järelevalveta kodu kergelt põlema süüdata. Sama kehtib ka teiste klaasist esemete osas.

Kui valgus murdub läbi klaasist esemete, võivad need muutuda piisavalt tuliseks, et kodu põlema süüdata. Kuna selliseid juhtumeid jõuab avalikkuse ette suhteliselt harva, ei osata ohule niivõrd tähelepanu pöörata. Näiteks Londoni tuletõrjebrigaadi teatel on neile teada olevalt viimase viie aasta jooksul juhtunud valguse murdumise tõttu 125 õnnetust. Ka nendest polnud suurem osa seotud ukselinkidega.

Liiga kauaks otsese päikese kätte jäädes tekib sama oht mistahes klaasist esemega – purkide, peeglite ja isegi prillidega. Eelmisel aastal esines näiteks Londonis juhtum, mil aknalauale jäetud Nutella šokolaadikreemi purk muutus päikese käes kuumaks ning põhjustas kodus tulekahju.

Seega tasuks meeles pidada, et kodus pikemaks ajaks ära minnes tasuks klaasist esemed kinni katta, kappidesse panna või hoolitseda, et otsene päikesevalgus nendeni ei jõuaks. Kui tegu on esemetega, mida ei saa liigutada – näiteks uksenupud – tasuks need jätta tubadesse, kuhu päikesevalgus ei jõua.