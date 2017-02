Tarbijad kurdavad: miks on Rimis limonaadidefitsiit?

«Näiteks olen juba kaks nädalat otsinud neid Rimi Soo ja Juhkentali poodidest,» ütles üks lugeja. «Kas neil on mingisugused tarneraskused või on tehtud otsus, et teisi Coca-Cola brändi tooteid enam ei müüda?»

Teise sõnul kimbutab just Coca Lighti ja Zero puudus, mida on ta hiljuti täheldanud ka Viimsis asuvas Rimis.

Rimi pressiesindaja Katrin Bats kinnitas Postimehele, et tõepoolest on kauplustes nimetatud limonaade viimasel ajal nappinud.

«Meil on Coca-Colaga hetkel lepinguläbirääkimised ja seetõttu on osade toodete müük raskendatud. Loodame jõuda kokkuleppeni õige pea,» sõnas ta.