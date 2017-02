Liiga tihe konkurents: Kuressaare-Tallinna liinilt kaob veel kaks bussi

AS Sareta ei teeninda järgmise nädala teisipäevast enam kaugbussiliine nr 468 ja 469, kirjutab Meie Maa. Maanteeameti info põhjal tunnistati liiniload kehtetuks vedaja enda taotlusel.

Jutt käib kell 5.35 Kuressaarest ja kell 14 Tallinnast väljuvast ning kell 8.10 Kuressaarest ja kell 17.20 Tallinnast väljuvast bussist.

Oma osa busside käigust äravõtmisel mängib tihe konkurents. «Väike firma ei jaksa tasuta sõita. Peab mingid sammud ette võtma,» nentis AS Sareta juhatuse liige Ivar Liiv. «Küllap piletihinnad tõusevad, kui väiksemad firmad vahelt ära kaovad,» prognoosis ta.

Saretal jääb alles kell 16.40 Kuressaarest ja kell 10.30 Tallinnast väljuv buss. «Esialgu on see buss. Vaatame, mis kevade poole saama hakkab. Elu näitab. Ega me alla ei anna, pusime ikka edasi,» lubas Liiv.

Saaremaa ettevõtetest teenindasid veel möödunud aasta lõpus pealinna liini Kalle Bussid OÜ, Sareta AS ja Sarbuss AS. Tiheneva konkurentsi ja piletite hinnaralli tõttu lõpetas selle aasta algusest esimesena Kuressaare-Tallinna bussiliinil sõitmise kümme aastat kommertsvedudega tegelenud Kalle Bussid OÜ.